ЕС одобрил введение санкций против России за керченский мост

ЕС одобрил введение санкций против России за керченский мостВчера, 12:32
Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за строительство Керченского моста. Ограничения будут официально оформлены на этой неделе.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», — уточнил он.
При этом журналист не назвал, против кого именно будут введены европейские санкции.
МИД Украины приветствовал продление санкций ЕС против России за аннексию Крыма и заявил, что ожидает новых ограничений в связи со строительством моста на оккупированный полуостров.
Кроме того, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал к введению новых санкций за проведение местных «выборов» в оккупированном Крыму.