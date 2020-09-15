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ЕС одобрил введение санкций против России за керченский мост

Вчера, 12:32 citynews.net.ua | Напечатать

Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за строительство Керченского моста. Ограничения будут официально оформлены на этой неделе.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», — уточнил он.

При этом журналист не назвал, против кого именно будут введены европейские санкции.

МИД Украины приветствовал продление санкций ЕС против России за аннексию Крыма и заявил, что ожидает новых ограничений в связи со строительством моста на оккупированный полуостров.

Кроме того, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал к введению новых санкций за проведение местных «выборов» в оккупированном Крыму.


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