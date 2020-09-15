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В Попасной подняли стоимость проезда в общественном транспорте

Вчера, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

25 сентября 2020 года на заседании исполнительного комитета Попаснянской городского совета принято решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Правда о качестве перевозок в решении ничего не говорится.

Согласно решению «Об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте», стоимость перевозки пассажиров в городском пассажирском транспорте на автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме движения установлена в размере 7,00 грн. за одного пассажира.

По мнению чиновников горсовета, предоставленный перевозчиком расчет соответствует Методике расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта и определен как экономически обоснованный.

Действующий тариф на услуги по перевозке пассажиров в городе (5 грн.) Был утвержден в марте 2017 года. По сравнению с ценами, которые были заложены в его расчет стоимость дизельного топлива увеличилась на 2,6%, стоимость масла моторного на 7,1%, стоимость шин на 18,3%, заработная плата на 47,6%.

Для сравнения, тариф на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в других городах Луганской, Донецкой и Харьковской областей составляет: 7,50 - 8,50 грн. - м. Бахмут, 7,00 грн. - м. Сватово, 7,00 - м. Славянск, 7,00 грн. - м., Краматорск, 7.00 грн. - м. Изюм, 6,00 грн., 6,00 грн. - м. Рубежное.

Следует отметить, что с целью предоставления качественных услуг по автобусных перевозок и возможности проведения своевременного ремонта и обновления транспортного парка, тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте должен быть экономически обоснованным, и не быть убыточным.

В то же время работа общественного транспорта в Попасной вызывает нарекания со стороны местных жителей. После 17:00 доехать куда-то становится квестом, а после 19:00 в городе практически нет автобусов. В остальное время они не соблюдают график движения. Также автоперевозчики выпускают на маршруты старую технику, поездка в которой больше напоминает аттракцион ужасов.


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