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Между Счастьем и Станицей Луганской горело 20 гектаров леса

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

27 сентября около полудня вблизи Нижнетеплое Станично-Луганского района горела трава и огонь может перекинуться на лес.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спустя час огонь перекинулся на 112 квартал лесохозяйства и быстро распространился на площадь около 5 га.

Сразу после получения сообщения спасателями на место пожара были направлены 12 единиц техники и 49 человек личного состава.

В 14:45 площадь пожара составляла около 20 га из них верхового пожара 6 га и подстилки 14 га.

В 22:05 спасательным и пожарным отрядам удалось локализовать лесной пожар на площади 20 га.

Сегодня утром, 28 сентября, бригады продолжают тушить отдельные очаги тления.
Чтобы не дать огню распространиться еще больше и к ликвидации огня были привлечены 105 человек и 32 единицы техники. Из них от ГСЧС 33 человека и 10 ед. техники, от лесного хозяйства 54 человека и 24 ед. техники.

Также участие в тушении пожара приняли и местные фермеры, которые предоставили 3 единицы техники.

Всего за минувшие сутки, 27 сентября, пожарные Луганской области ликвидировали 78 пожаров.


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