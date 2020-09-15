Российские террористы четыре раза обстреляли позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях

27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня.

Из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета российские боевики вели обстрел позиций рядом с населенным пунктом Опытное в Донецкой области.

Из стрелкового оружия - на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово в Луганской области и Шумов - в Донецкой.

Также, днем ранее в районе Орехово, во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.