Российские террористы четыре раза обстреляли позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областях

Российские террористы четыре раза обстреляли позиции ВСУ в Луганской и Донецкой областяхВчера, 18:44
27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня.
Из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета российские боевики вели обстрел позиций рядом с населенным пунктом Опытное в Донецкой области.
Из стрелкового оружия - на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово в Луганской области и Шумов - в Донецкой.
Также, днем ранее в районе Орехово, во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Защитников Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.