За субботу в Луганской области 36 новых случаев COVID-19 и один умерший

За 26 сентября в Луганской области диагноз COVID-19 подтвержден 36 пациентов. Один человек умер от осложнений вызванных коронавирусом.

География выявленных заболеваний:

Северодонецк - 12 человек,

Лисичанск - 3 человека,

Рубежное - 5,

Беловодский район - 8, Кременской район - 5,

Марковский район - 2,

Меловской район - 1.

Среди заболевших : 13 - больные пневмонией, 11 - из числа ранее определенных контактных лиц, 9 прибыли с временно оккупированных территорий, 3 - с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ.

Вследствие осложнений от COVID-19 умер житель Кременского района.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 975 человек.

Всего в Украине по данным Министерства здравоохранения, на 27 сентября в Украине 198 634 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3959 летальных, 87882 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксировано 3130 новых случаев.