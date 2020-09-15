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За субботу в Луганской области 36 новых случаев COVID-19 и один умерший

Вчера, 18:31 citynews.net.ua | Напечатать

За 26 сентября в Луганской области диагноз COVID-19 подтвержден 36 пациентов. Один человек умер от осложнений вызванных коронавирусом.

География выявленных заболеваний:

  • Северодонецк - 12 человек,
  • Лисичанск - 3 человека,
  • Рубежное - 5,
  • Беловодский район - 8, Кременской район - 5,
  • Марковский район - 2,
  • Меловской район - 1.

Среди заболевших : 13 - больные пневмонией, 11 - из числа ранее определенных контактных лиц, 9 прибыли с временно оккупированных территорий, 3 - с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ.

Вследствие осложнений от COVID-19 умер житель Кременского района.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 975 человек.

Всего в Украине по данным Министерства здравоохранения, на 27 сентября в Украине 198 634 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 3959 летальных, 87882 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксировано 3130 новых случаев.


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