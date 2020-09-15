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ДБР начало следствие по факту крушения военного АН-26 в которой погибли 25 человек

Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Уже найдены бортовые самописцы военного самолета Ан-26, который упал в Чугуевском районе Харьковской области. 

По предварительной информации, 25 сентября 2020 года около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время проведения плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который совершал посадку на аэродром военной части в Чугуеве Харьковской области. На борту самолета находились 20 курсантов Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и 7 военнослужащих воинской части.

Всего в авиакатастрофе 26 человек погибли: 25 погибли при крушении, 1 уцелевший в среднем состоянии, 1 человек в тяжелом состоянии умер в реанимации сегодня утром.

С целью координации действий на место происшествия выехало руководство Государственного бюро расследований, Офиса Генерального прокурора, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции Украины.

С целью установления причин и обстоятельств катастрофы создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции Украины, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух», ГП «Антонов», Главной инспекции Министерства обороны Украины, следователейГосударственного бюро расследований и прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Проверяются такие версии следствия:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Устанавливаются все обстоятельства катастрофы.



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ДБР начало следствие по факту крушения военного АН-26 в которой погибли 25 человек