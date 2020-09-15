ТОП-Рейтинг школ Луганской области на основе результатов ЗНО 2020 года

ТОП-Рейтинг школ Луганской области на основе результатов ЗНО 2020 годаСегодня, 16:14
Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Луганской области, заняли высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ЗНО 2020 года.
В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году.
Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллом, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ЕГЭ, и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.
Рейтинг школ Луганской области
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Сєвєродонецький НВК "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сєвєродонецької міськради Луганської обл.
|1
|399
|138.3
|158.5
|52/170
|99
|Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міськради Луганської обл.
|2
|497
|136.4
|153.9
|79/276
|99
|Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл.
|3
|590
|135
|153
|68/249
|98
|Старобільська гімназія Старобільської райради Луганської обл.
|4
|667
|133.7
|154.2
|36/130
|96
|Спеціалізована середня школа №17 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов м.Сєвєродонецька Луганської обл.
|5
|779
|132.1
|152.6
|32/116
|99
|КЗ "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Лисичанської міськради Луганської обл."
|6
|855
|131.3
|150.8
|45/159
|97
|Рубіжанська спеціалізована школа I-III ст. №10 Рубіжанської міськради Луганської обл.
|7
|986
|130
|150.7
|26/96
|97
|Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №9 Рубіжанської міськради Луганської обл.
|8
|1102
|128.7
|148.9
|28/111
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 м.Сєвєродонецька Луганської обл.
|9
|1106
|128.6
|148.5
|40/124
|95
|ОЗ ЗСО Марківська гімназія Марківської райради Луганської обл.
|10
|1168
|128.1
|147.3
|41/152
|96
|Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міськради Луганської обл.
|11
|1227
|127.6
|142.3
|99/354
|97
|Кремінська школа-гімназія Кремінської райради Луганської обл.
|12
|1270
|127.2
|147.2
|30/108
|97
|КЗ "НВК Сватівська ЗОШ І ст. -гімназія"
|13
|1397
|126.1
|146.2
|27/93
|98
|Комунальний НВК "Рубіжанський ліцей" Рубіжанської міськради Луганської обл.
|14
|1446
|125.7
|143.9
|51/180
|96
|Сєвєродонецька гуманітарно-естетична гімназія Сєвєродонецької міськради Луганської обл.
|15
|1541
|124.9
|144.9
|26/93
|98
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 міста Сєвєродонецька Луганської обл.
|16
|1624
|124.2
|143.4
|37/127
|95
|Рубіжанська обласна санаторна школа
|17
|1661
|123.9
|144.6
|16/55
|96
|Старобільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Старобільської райради Луганської обл.
|18
|1697
|123.7
|142.5
|36/138
|94
|Біловодська гімназія
|19
|1983
|121.7
|141.5
|21/75
|95
|ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. "Чмирівський ліцей" Чмирівської сільської ради Старобільського р-ну Луганської обл.
|20
|2013
|121.5
|140.8
|25/100
|98
|ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія Новоайдарської райради Луганської обл.
|21
|2040
|121.3
|139.7
|41/139
|98
|Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Попаснянської райради Луганської обл.
|22
|2084
|121
|141.5
|11/41
|98
|Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Костянтина Кутового Новоайдарської райради Луганської обл.
|23
|2163
|120.5
|139.1
|48/126
|96
|«Міловський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Міловської райради Луганської обл.»
|24
|2196
|120.3
|139.3
|32/107
|93
|Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Кремінської райради Луганської обл.
|25
|2252
|120.1
|140.6
|9/34
|94
|Риб’янцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл.
|26
|2368
|119.3
|139.6
|11/38
|100
|Сватівська ЗОШ I-III ст. №6 Сватівської райради Луганської обл.
|27
|2378
|119.3
|139.7
|10/32
|97
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 міста Сєвєродонецька Луганської обл.
|28
|2413
|119.1
|138.3
|25/82
|94
|Попаснянська багатопрофільна гімназія №25 Попаснянської райради Луганської обл.
|29
|2434
|118.9
|138.3
|19/75
|95
|Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2 Старобільської райради Луганської обл.
|30
|2491
|118.5
|138.2
|16/59
|97
|Новопсковський газопроводський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Новопсковської селищної ради
|31
|2497
|118.5
|138.1
|18/61
|97
|Бондарівська гімназія Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.
|32
|2528
|118.2
|138.2
|12/42
|98
|Зориківська ЗОШ І-ІІІ ст. Міловської райради Луганської обл.
|33
|2545
|118.2
|138.6
|6/19
|95
|Білокуракинська ЗОШ I-III ст. №1 Білокуракинської селищної ради Луганської обл.
|34
|2555
|118.1
|135.5
|47/166
|96
|КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Лисичанської міськради Луганської обл."
|35
|2654
|117.6
|135.9
|31/117
|96
|Сєвєродонецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 Сєвєродонецької міськради Луганської обл.
|36
|2704
|117.3
|134.4
|48/170
|94
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Сєвєродонецька Луганської обл.
|37
|2760
|117
|135.3
|30/111
|95
|Біловодський опорний заклад ЗСО
|38
|2885
|116.4
|134.3
|38/128
|97
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 м.Сєвєродонецька Луганської обл.
|39
|2900
|116.3
|134.8
|27/95
|95
|Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 Рубіжанської міськради Луганської обл.
|40
|2940
|116.1
|134.2
|30/112
|97
|НВК "Свистунівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Сватівської райради Луганської обл."
|41
|2973
|115.9
|135.9
|6/22
|95
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 міста Сєвєродонецька Луганської обл.
|42
|3009
|115.7
|134.6
|21/74
|100
|КЗ "Валуйська ЗОШ I-III ст. № 2 Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|43
|3036
|115.6
|134.8
|24/60
|98
|Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст. Міловської райради Луганської обл.
|44
|3048
|115.5
|135.4
|9/28
|100
|Новодеркульський заклад ЗСО імені А.В.Пастухова
|45
|3049
|115.5
|135
|14/44
|100
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 міста Сєвєродонецька Луганської обл.
|46
|3052
|115.5
|134.2
|24/80
|94
|"Привільський ліцей Привільської сільської ради Троїцького р-ну Луганської обл."
|47
|3110
|115.2
|135.2
|6/20
|100
|КЗ "Широківська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|48
|3205
|114.8
|132.7
|46/114
|96
|Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Лисичанської міськради Луганської обл.
|49
|3263
|114.5
|133.1
|22/77
|91
|КЗ "Старобільський медичний коледж"
|50
|3287
|114.4
|133.2
|54/65
|97
|ОНЗ "Міловська гімназія Міловської райради Луганської обл."
|51
|3331
|114.2
|132.4
|25/98
|96
|Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл.
|52
|3369
|114
|133.4
|14/37
|95
|Попаснянська гімназія №20 Попаснянської райради Луганської обл.
|53
|3415
|113.8
|132.8
|16/52
|92
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м.Сєвєродонецька Луганської обл.
|54
|3427
|113.8
|131.1
|43/135
|96
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 м.Сєвєродонецька Луганської обл.
|55
|3473
|113.6
|131.8
|25/92
|91
|Обласний комунальний заклад «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва»
|56
|3532
|113.3
|131.6
|40/84
|93
|Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл.
|57
|3564
|113.1
|132.4
|10/32
|97
|ОЗО "Новопсковський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Новопсковської селищної ради"
|58
|3570
|113.1
|130.5
|34/127
|91
|КЗ "Станично-Луганська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів імені П.В. Балабуєва Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|59
|3686
|112.5
|130.9
|27/69
|94
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 міста Сєвєродонецька Луганської обл.
|60
|3700
|112.4
|130.3
|28/94
|94
|Рубіжанська спеціалізована школа I-III ст. №2 Рубіжанської міськради Луганської обл.
|61
|3744
|112.2
|128.8
|45/158
|95
|Нещеретівська ЗОШ I-III ст. Білокуракинської селищної ради Луганської обл.
|62
|3756
|112.1
|130.7
|20/62
|94
|Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Новоайдарської райради Луганської обл.
|63
|3799
|111.9
|130.1
|23/78
|94
|Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №4 Рубіжанської міськради Луганської обл.
|64
|3839
|111.7
|130
|20/72
|89
|КЗ "Станично-Луганська ЗОШ I-III ст. № 1 Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|65
|3893
|111.5
|129.3
|35/94
|91
|Трьохізбенська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл.
|66
|3965
|111.1
|130.3
|9/21
|95
|Лисичанський медичний фаховий коледж
|67
|3994
|111
|129.9
|59/32
|91
|КЗ "НВК школа І-ІІ ст. – ліцей "Гарант" Лисичанської міськради Луганської обл."
|68
|4012
|110.9
|128
|35/127
|89
|Калмиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл.
|69
|4072
|110.6
|129.4
|9/32
|97
|НВК "Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Новоайдарської райради Луганської обл."
|70
|4128
|110.2
|129.3
|7/19
|95
|Відокремлений підрозділ «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
|71
|4194
|109.9
|127.8
|38/73
|95
|Бараниківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл.
|72
|4196
|109.9
|128.4
|13/41
|88
|КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Лисичанської міськради Луганської обл."
|73
|4240
|109.7
|127.8
|15/60
|93
|Сватівська ЗОШ I-III ст. №1 Сватівської райради Луганської обл.
|74
|4272
|109.5
|127.9
|12/46
|93
|КЗ "Валуйська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|75
|4282
|109.4
|127.1
|31/85
|94
|Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4 Старобільської райради Луганської обл.
|76
|4303
|109.3
|126
|39/133
|90
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 міста Сєвєродонецька Луганської обл.
|77
|4362
|108.9
|126.3
|25/95
|91
|Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Лисичанської міськради Луганської обл.
|78
|4387
|108.8
|125.3
|46/141
|91
|КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ст. №27 Лисичанської міськради Луганської обл.»
|79
|4399
|108.8
|124.2
|51/195
|89
|ОНЗ «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської райради Луганської обл.»
|80
|4460
|108.4
|125.9
|22/86
|92
|Новобілянська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл.
|81
|4551
|107.9
|126.6
|12/18
|94
|Сватівська ЗОШ I-III ст. №8 Сватівської райради Луганської обл.
|82
|4575
|107.8
|124.6
|31/113
|89
|Штормівська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл.
|83
|4632
|107.4
|126
|9/21
|90
|КЗ «Красноріченський заклад ЗСО І-ІІІ ст.» Красноріченської селищної ради Кремінського р-ну Луганської обл.
|84
|4664
|107.3
|124.9
|21/70
|94
|НВК «Новомикільська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Кремінської райради Луганської обл.
|85
|4668
|107.3
|125.8
|5/20
|95
|КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Лисичанської міськради Луганської обл."
|86
|4718
|107
|124.3
|23/81
|93
|Білолуцька гімназія Новопсковської райради Луганської обл.
|87
|4740
|106.9
|123.9
|32/97
|93
|Сватівська ЗОШ I-III ст. №2 Сватівської райради Луганської обл.
|88
|4771
|106.7
|123.8
|26/91
|90
|ОНЗ "Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл."
|89
|4773
|106.7
|124.7
|12/42
|90
|Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Кремінської райради Луганської обл.
|90
|4838
|106.2
|123.4
|20/80
|90
|Пісківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл.
|91
|4860
|106.1
|123.8
|16/52
|92
|КЗ "Кіндрашівська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|92
|4897
|105.9
|122.8
|33/92
|93
|Можняківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл.
|93
|4902
|105.8
|123.7
|12/46
|96
|Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл.
|94
|4911
|105.8
|124
|6/24
|92
|КЗ "Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|95
|4925
|105.8
|123.4
|16/52
|94
|КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Лисичанської міськради Луганської обл."
|96
|4934
|105.7
|122.7
|31/87
|94
|КЗ "Нижньотеплівська ЗОШ І-ІІІ ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|97
|4936
|105.7
|124.1
|5/16
|94
|Підгорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл.
|98
|4943
|105.7
|123.2
|17/63
|90
|Нижнєнський НВК «Дошкільний навчальний заклад - ЗНЗ» №36 Попаснянської райради Луганської обл.
|99
|4969
|105.6
|123.7
|8/23
|100
|Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії»
|100
|5002
|105.4
|117.5
|91/362
|93
|Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл.
|101
|5025
|105.3
|123.3
|13/31
|90
|НВК Олексіївська школа-гімназія Новоайдарської райради Луганської обл.
|102
|5070
|105.1
|122.8
|12/45
|87
|Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл.
|103
|5078
|105
|122.9
|10/36
|94
|Бутівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чмирівської сільської ради Старобільського р-ну Луганської обл.
|104
|5085
|105
|122.9
|9/36
|97
|Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №8 Рубіжанської міськради Луганської обл.
|105
|5112
|104.9
|121.7
|25/86
|90
|Куземівська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл.
|106
|5187
|104.5
|122.6
|6/18
|94
|Литвинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл.
|107
|5241
|104.2
|122
|9/30
|87
|Гречишкінська ЗОШ І-ІІІ ст. Новоайдарської райради Луганської обл.
|108
|5356
|103.7
|121.6
|5/20
|95
|Кабичівська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.
|109
|5548
|102.6
|119.9
|13/44
|89
|"Троїцький ліцей Троїцької селищної ради Троїцького р-ну Луганської обл."
|110
|5565
|102.5
|118.7
|27/103
|90
|Шульгинська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл.
|111
|5716
|101.6
|118.7
|15/47
|91
|Нижньодуванський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нижньодуванської селищної ради Сватівського р-ну Луганської обл.
|112
|5777
|101.2
|118.1
|14/53
|91
|Борівський НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла-садок)) Сєвєродонецької міськради Луганської обл.
|113
|5806
|101.1
|117.5
|23/80
|90
|КЗ "Сотенський НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|114
|5815
|101
|118.4
|10/24
|92
|Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Кремінської райради Луганської обл.
|115
|5817
|101
|117.3
|26/84
|85
|Новорозсошанська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл.
|116
|5867
|100.7
|117.6
|20/49
|92
|Новоайдарська обласна санаторна школа
|117
|5919
|100.4
|117
|16/59
|86
|Бахмутівська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл.
|118
|5967
|100.1
|117.4
|7/23
|96
|Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
|119
|6027
|99.8
|114.8
|80/153
|88
|Євсузький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл.
|120
|6028
|99.8
|116.7
|13/43
|86
|Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
|121
|6073
|99.5
|113.6
|118/197
|90
|ОНЗ «Золотівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Попаснянської райради Луганської обл.»
|122
|6105
|99.3
|116.2
|9/31
|87
|НВК «Кремінський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 – ЗДО» Кремінської райради Луганської обл.
|123
|6125
|99.1
|115.6
|17/57
|91
|Краснопільська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.
|124
|6164
|99
|115.9
|9/31
|87
|Гончарівська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл.
|125
|6215
|98.7
|115.5
|10/35
|86
|КЗ "Вільхівська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|126
|6351
|97.9
|114.3
|18/46
|83
|"ОЗО "Троїцький ліцей Троїцької селищної ради Троїцького р-ну Луганської обл."
|127
|6387
|97.6
|113.7
|21/68
|90
|Ліснополянська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.
|128
|6477
|97.1
|113.8
|7/26
|88
|Середня ЗОШ № 15 I-III ст. м.Сєвєродонецька Луганської обл.
|129
|6495
|97
|112.5
|26/92
|83
|Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 міста Сєвєродонецька Луганської обл.
|130
|6554
|96.6
|112.3
|23/73
|84
|Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білокуракинської райради Луганської обл.
|131
|6635
|96.1
|112.4
|12/36
|89
|Мілуватська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл.
|132
|6705
|95.6
|111.5
|17/56
|84
|Містківська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл.
|133
|6792
|95
|110.5
|20/72
|89
|КЗ «Кремінський медичний коледж»
|134
|6996
|93.4
|109.1
|23/47
|85
|Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв
|135
|7185
|92
|107.9
|9/18
|89
|"Демино-Олександрівський ліцей Троїцької селищної ради Троїцького р-ну Луганської обл."
|136
|7196
|91.9
|107.6
|9/28
|82
|Коломийчиська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл.
|137
|7232
|91.6
|107.4
|8/24
|88
|ОНЗ «Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Попаснянської райради Луганської обл.»
|138
|7490
|89.3
|104
|24/66
|77
|Кризька ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл.
|139
|7507
|89.2
|104.2
|17/47
|77
|Райгородська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл.
|140
|7518
|89.1
|104.3
|8/31
|87
|КЗ "Лисичанський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ДНЗ "Барвінок" Лисичанської міськради Луганської обл."
|141
|7664
|87.7
|102
|21/75
|79
|КЗ "Петропавлівська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл."
|142
|7713
|87.1
|101.5
|24/60
|82
|Золотівська багатопрофільна гімназія Попаснянської райради Луганської обл.
|143
|7726
|86.9
|101.2
|20/72
|79
|Лозно-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лозно-Олександрівської селищної ради Луганської обл.
|144
|7896
|85
|99.6
|11/29
|76
|Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лозно-Олександрівської селищної ради Луганської обл.
|145
|7948
|84.4
|99
|7/19
|84
|Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
|146
|8003
|83.5
|97.9
|12/28
|79
|Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сватівський професійний аграрний ліцей»
|147
|8055
|83
|97.4
|38/19
|84
|Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
|148
|8075
|82.8
|93.1
|159/301
|78
|Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст. №21 Попаснянської райради Луганської обл.
|149
|8233
|80.6
|93.7
|22/82
|74
|Білокуракинська ЗОШ I-III ст. №2 Білокуракинської селищної ради Луганської обл.
|150
|8236
|80.6
|94
|14/54
|76
|Первомайський індустріально-педагогічний коледж
|151
|8239
|80.6
|94.4
|11/30
|77
|НВК «Новоастраханська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Кремінської райради Луганської обл.
|152
|8303
|79.6
|93.3
|8/28
|79
|Коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
|153
|8327
|79.3
|91.4
|49/139
|76
|ОНЗ «Білогорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Попаснянської райради Луганської обл.»
|154
|8337
|79.2
|92.9
|5/19
|74
|НВК "Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Сватівської райради Луганської обл.
|155
|8339
|79.2
|92.9
|5/16
|75
|Відокремлений підрозділ «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (Старобільське відділення)
|156
|8361
|78.9
|92
|52/53
|79
|Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту
|157
|8430
|77.8
|91.1
|71/30
|77
|Білокуракинський професійний аграрний ліцей
|158
|8496
|76.6
|89.6
|28/39
|77
|НВК Смолянинівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Новоайдарської райради Луганської обл.
|159
|8508
|76.4
|89.6
|5/20
|75
|Лисичанський промислово-технологічний коледж
|160
|8566
|74.9
|87.7
|20/38
|74
|Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Лисичанської міськради Луганської обл.
|161
|8610
|74.1
|86.1
|20/74
|69
|Вище професійне училище № 94
|162
|8651
|73.2
|85.8
|60/22
|73
|Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський коледж Луганського національного аграрного університету»
|163
|8661
|73
|85.5
|65/30
|73
|КЗ "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту"
|164
|8666
|72.9
|84.2
|31/120
|69
|Старобільський професійний ліцей
|165
|8703
|72.3
|84.8
|53/18
|67
|Новопсковський професійний аграрний ліцей Луганської обл.
|166
|8770
|70
|81.7
|30/55
|73
|Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №3 Рубіжанської міськради Луганської обл.
|167
|8810
|68.8
|79.4
|36/120
|66
|Золотівський професійний ліцей
|168
|8931
|64.3
|75.1
|60/42
|67
|Марківський професійний аграрний ліцей
|169
|8935
|64.1
|74.9
|45/43
|65
|Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей
|170
|8948
|63.7
|74.5
|55/33
|67
|Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний ліцей»
|171
|8949
|63.7
|74.5
|24/37
|62
|Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей»
|172
|9015
|60.1
|70.3
|37/41
|59
|Сєвєродонецька обласна санаторна школа
|173
|9052
|57.6
|67.5
|8/27
|59
|Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей
|174
|9073
|56.2
|65.6
|24/45
|60
|Відокремлений підрозділ "Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" (Рубіжанське відділення)
|175
|9078
|55.8
|65.2
|51/41
|54
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Привільський професійний ліцей"
|176
|9093
|54.3
|63.3
|125/61
|54
|Кремінська обласна санаторна школа
|177
|9163
|33.2
|38.9
|5/20
|35
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2020 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.