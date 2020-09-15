ТОП-Рейтинг школ Луганской области на основе результатов ЗНО 2020 года

Информационным образовательным ресурсом «Освита.ua» составлен рейтинг общеобразовательных школ Луганской области, заняли высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ЗНО 2020 года.

В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году.

Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллом, который рассчитан на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам ЕГЭ, и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.

Рейтинг школ Луганской области

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Сєвєродонецький НВК "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сєвєродонецької міськради Луганської обл. 1 399 138.3 158.5 52/170 99 Лисичанська багатопрофільна гімназія Лисичанської міськради Луганської обл. 2 497 136.4 153.9 79/276 99 Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей Сєвєродонецької міськради Луганської обл. 3 590 135 153 68/249 98 Старобільська гімназія Старобільської райради Луганської обл. 4 667 133.7 154.2 36/130 96 Спеціалізована середня школа №17 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов м.Сєвєродонецька Луганської обл. 5 779 132.1 152.6 32/116 99 КЗ "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №8 Лисичанської міськради Луганської обл." 6 855 131.3 150.8 45/159 97 Рубіжанська спеціалізована школа I-III ст. №10 Рубіжанської міськради Луганської обл. 7 986 130 150.7 26/96 97 Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №9 Рубіжанської міськради Луганської обл. 8 1102 128.7 148.9 28/111 98 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 м.Сєвєродонецька Луганської обл. 9 1106 128.6 148.5 40/124 95 ОЗ ЗСО Марківська гімназія Марківської райради Луганської обл. 10 1168 128.1 147.3 41/152 96 Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міськради Луганської обл. 11 1227 127.6 142.3 99/354 97 Кремінська школа-гімназія Кремінської райради Луганської обл. 12 1270 127.2 147.2 30/108 97 КЗ "НВК Сватівська ЗОШ І ст. -гімназія" 13 1397 126.1 146.2 27/93 98 Комунальний НВК "Рубіжанський ліцей" Рубіжанської міськради Луганської обл. 14 1446 125.7 143.9 51/180 96 Сєвєродонецька гуманітарно-естетична гімназія Сєвєродонецької міськради Луганської обл. 15 1541 124.9 144.9 26/93 98 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 міста Сєвєродонецька Луганської обл. 16 1624 124.2 143.4 37/127 95 Рубіжанська обласна санаторна школа 17 1661 123.9 144.6 16/55 96 Старобільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Старобільської райради Луганської обл. 18 1697 123.7 142.5 36/138 94 Біловодська гімназія 19 1983 121.7 141.5 21/75 95 ОЗ ЗСО І-ІІІ ст. "Чмирівський ліцей" Чмирівської сільської ради Старобільського р-ну Луганської обл. 20 2013 121.5 140.8 25/100 98 ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія Новоайдарської райради Луганської обл. 21 2040 121.3 139.7 41/139 98 Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Попаснянської райради Луганської обл. 22 2084 121 141.5 11/41 98 Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Костянтина Кутового Новоайдарської райради Луганської обл. 23 2163 120.5 139.1 48/126 96 «Міловський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Міловської райради Луганської обл.» 24 2196 120.3 139.3 32/107 93 Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Кремінської райради Луганської обл. 25 2252 120.1 140.6 9/34 94 Риб’янцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. 26 2368 119.3 139.6 11/38 100 Сватівська ЗОШ I-III ст. №6 Сватівської райради Луганської обл. 27 2378 119.3 139.7 10/32 97 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 міста Сєвєродонецька Луганської обл. 28 2413 119.1 138.3 25/82 94 Попаснянська багатопрофільна гімназія №25 Попаснянської райради Луганської обл. 29 2434 118.9 138.3 19/75 95 Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 2 Старобільської райради Луганської обл. 30 2491 118.5 138.2 16/59 97 Новопсковський газопроводський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Новопсковської селищної ради 31 2497 118.5 138.1 18/61 97 Бондарівська гімназія Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. 32 2528 118.2 138.2 12/42 98 Зориківська ЗОШ І-ІІІ ст. Міловської райради Луганської обл. 33 2545 118.2 138.6 6/19 95 Білокуракинська ЗОШ I-III ст. №1 Білокуракинської селищної ради Луганської обл. 34 2555 118.1 135.5 47/166 96 КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №30 Лисичанської міськради Луганської обл." 35 2654 117.6 135.9 31/117 96 Сєвєродонецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 14 Сєвєродонецької міськради Луганської обл. 36 2704 117.3 134.4 48/170 94 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Сєвєродонецька Луганської обл. 37 2760 117 135.3 30/111 95 Біловодський опорний заклад ЗСО 38 2885 116.4 134.3 38/128 97 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 м.Сєвєродонецька Луганської обл. 39 2900 116.3 134.8 27/95 95 Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №7 Рубіжанської міськради Луганської обл. 40 2940 116.1 134.2 30/112 97 НВК "Свистунівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Сватівської райради Луганської обл." 41 2973 115.9 135.9 6/22 95 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 міста Сєвєродонецька Луганської обл. 42 3009 115.7 134.6 21/74 100 КЗ "Валуйська ЗОШ I-III ст. № 2 Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 43 3036 115.6 134.8 24/60 98 Морозівська ЗОШ І-ІІІ ст. Міловської райради Луганської обл. 44 3048 115.5 135.4 9/28 100 Новодеркульський заклад ЗСО імені А.В.Пастухова 45 3049 115.5 135 14/44 100 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 міста Сєвєродонецька Луганської обл. 46 3052 115.5 134.2 24/80 94 "Привільський ліцей Привільської сільської ради Троїцького р-ну Луганської обл." 47 3110 115.2 135.2 6/20 100 КЗ "Широківська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 48 3205 114.8 132.7 46/114 96 Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Лисичанської міськради Луганської обл. 49 3263 114.5 133.1 22/77 91 КЗ "Старобільський медичний коледж" 50 3287 114.4 133.2 54/65 97 ОНЗ "Міловська гімназія Міловської райради Луганської обл." 51 3331 114.2 132.4 25/98 96 Лиманська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. 52 3369 114 133.4 14/37 95 Попаснянська гімназія №20 Попаснянської райради Луганської обл. 53 3415 113.8 132.8 16/52 92 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м.Сєвєродонецька Луганської обл. 54 3427 113.8 131.1 43/135 96 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 м.Сєвєродонецька Луганської обл. 55 3473 113.6 131.8 25/92 91 Обласний комунальний заклад «Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» 56 3532 113.3 131.6 40/84 93 Городищенський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. 57 3564 113.1 132.4 10/32 97 ОЗО "Новопсковський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Новопсковської селищної ради" 58 3570 113.1 130.5 34/127 91 КЗ "Станично-Луганська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів імені П.В. Балабуєва Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 59 3686 112.5 130.9 27/69 94 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 міста Сєвєродонецька Луганської обл. 60 3700 112.4 130.3 28/94 94 Рубіжанська спеціалізована школа I-III ст. №2 Рубіжанської міськради Луганської обл. 61 3744 112.2 128.8 45/158 95 Нещеретівська ЗОШ I-III ст. Білокуракинської селищної ради Луганської обл. 62 3756 112.1 130.7 20/62 94 Щастинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Новоайдарської райради Луганської обл. 63 3799 111.9 130.1 23/78 94 Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №4 Рубіжанської міськради Луганської обл. 64 3839 111.7 130 20/72 89 КЗ "Станично-Луганська ЗОШ I-III ст. № 1 Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 65 3893 111.5 129.3 35/94 91 Трьохізбенська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. 66 3965 111.1 130.3 9/21 95 Лисичанський медичний фаховий коледж 67 3994 111 129.9 59/32 91 КЗ "НВК школа І-ІІ ст. – ліцей "Гарант" Лисичанської міськради Луганської обл." 68 4012 110.9 128 35/127 89 Калмиківська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. 69 4072 110.6 129.4 9/32 97 НВК "Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Новоайдарської райради Луганської обл." 70 4128 110.2 129.3 7/19 95 Відокремлений підрозділ «Старобільський гуманітарно-педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 71 4194 109.9 127.8 38/73 95 Бараниківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. 72 4196 109.9 128.4 13/41 88 КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Лисичанської міськради Луганської обл." 73 4240 109.7 127.8 15/60 93 Сватівська ЗОШ I-III ст. №1 Сватівської райради Луганської обл. 74 4272 109.5 127.9 12/46 93 КЗ "Валуйська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 75 4282 109.4 127.1 31/85 94 Старобільська ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 4 Старобільської райради Луганської обл. 76 4303 109.3 126 39/133 90 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. №20 міста Сєвєродонецька Луганської обл. 77 4362 108.9 126.3 25/95 91 Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 Лисичанської міськради Луганської обл. 78 4387 108.8 125.3 46/141 91 КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ст. №27 Лисичанської міськради Луганської обл.» 79 4399 108.8 124.2 51/195 89 ОНЗ «Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської райради Луганської обл.» 80 4460 108.4 125.9 22/86 92 Новобілянська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. 81 4551 107.9 126.6 12/18 94 Сватівська ЗОШ I-III ст. №8 Сватівської райради Луганської обл. 82 4575 107.8 124.6 31/113 89 Штормівська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. 83 4632 107.4 126 9/21 90 КЗ «Красноріченський заклад ЗСО І-ІІІ ст.» Красноріченської селищної ради Кремінського р-ну Луганської обл. 84 4664 107.3 124.9 21/70 94 НВК «Новомикільська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Кремінської райради Луганської обл. 85 4668 107.3 125.8 5/20 95 КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Лисичанської міськради Луганської обл." 86 4718 107 124.3 23/81 93 Білолуцька гімназія Новопсковської райради Луганської обл. 87 4740 106.9 123.9 32/97 93 Сватівська ЗОШ I-III ст. №2 Сватівської райради Луганської обл. 88 4771 106.7 123.8 26/91 90 ОНЗ "Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл." 89 4773 106.7 124.7 12/42 90 Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Кремінської райради Луганської обл. 90 4838 106.2 123.4 20/80 90 Пісківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. 91 4860 106.1 123.8 16/52 92 КЗ "Кіндрашівська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 92 4897 105.9 122.8 33/92 93 Можняківська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. 93 4902 105.8 123.7 12/46 96 Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. 94 4911 105.8 124 6/24 92 КЗ "Петропавлівська спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 95 4925 105.8 123.4 16/52 94 КЗ "Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Лисичанської міськради Луганської обл." 96 4934 105.7 122.7 31/87 94 КЗ "Нижньотеплівська ЗОШ І-ІІІ ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 97 4936 105.7 124.1 5/16 94 Підгорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. 98 4943 105.7 123.2 17/63 90 Нижнєнський НВК «Дошкільний навчальний заклад - ЗНЗ» №36 Попаснянської райради Луганської обл. 99 4969 105.6 123.7 8/23 100 Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» 100 5002 105.4 117.5 91/362 93 Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. 101 5025 105.3 123.3 13/31 90 НВК Олексіївська школа-гімназія Новоайдарської райради Луганської обл. 102 5070 105.1 122.8 12/45 87 Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. Троїцької райради Луганської обл. 103 5078 105 122.9 10/36 94 Бутівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чмирівської сільської ради Старобільського р-ну Луганської обл. 104 5085 105 122.9 9/36 97 Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №8 Рубіжанської міськради Луганської обл. 105 5112 104.9 121.7 25/86 90 Куземівська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. 106 5187 104.5 122.6 6/18 94 Литвинівський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. 107 5241 104.2 122 9/30 87 Гречишкінська ЗОШ І-ІІІ ст. Новоайдарської райради Луганської обл. 108 5356 103.7 121.6 5/20 95 Кабичівська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. 109 5548 102.6 119.9 13/44 89 "Троїцький ліцей Троїцької селищної ради Троїцького р-ну Луганської обл." 110 5565 102.5 118.7 27/103 90 Шульгинська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільської райради Луганської обл. 111 5716 101.6 118.7 15/47 91 Нижньодуванський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Нижньодуванської селищної ради Сватівського р-ну Луганської обл. 112 5777 101.2 118.1 14/53 91 Борівський НВК (ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ (ясла-садок)) Сєвєродонецької міськради Луганської обл. 113 5806 101.1 117.5 23/80 90 КЗ "Сотенський НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 114 5815 101 118.4 10/24 92 Кремінська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Кремінської райради Луганської обл. 115 5817 101 117.3 26/84 85 Новорозсошанська ЗОШ І-ІІІ ст. Новопсковської райради Луганської обл. 116 5867 100.7 117.6 20/49 92 Новоайдарська обласна санаторна школа 117 5919 100.4 117 16/59 86 Бахмутівська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. 118 5967 100.1 117.4 7/23 96 Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 119 6027 99.8 114.8 80/153 88 Євсузький заклад ЗСО І-ІІІ ст. Біловодської селищної ради Луганської обл. 120 6028 99.8 116.7 13/43 86 Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 121 6073 99.5 113.6 118/197 90 ОНЗ «Золотівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Попаснянської райради Луганської обл.» 122 6105 99.3 116.2 9/31 87 НВК «Кремінський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 – ЗДО» Кремінської райради Луганської обл. 123 6125 99.1 115.6 17/57 91 Краснопільська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. 124 6164 99 115.9 9/31 87 Гончарівська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. 125 6215 98.7 115.5 10/35 86 КЗ "Вільхівська ЗОШ I-III ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 126 6351 97.9 114.3 18/46 83 "ОЗО "Троїцький ліцей Троїцької селищної ради Троїцького р-ну Луганської обл." 127 6387 97.6 113.7 21/68 90 Ліснополянська ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. 128 6477 97.1 113.8 7/26 88 Середня ЗОШ № 15 I-III ст. м.Сєвєродонецька Луганської обл. 129 6495 97 112.5 26/92 83 Середня ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 міста Сєвєродонецька Луганської обл. 130 6554 96.6 112.3 23/73 84 Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Білокуракинської райради Луганської обл. 131 6635 96.1 112.4 12/36 89 Мілуватська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. 132 6705 95.6 111.5 17/56 84 Містківська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. 133 6792 95 110.5 20/72 89 КЗ «Кремінський медичний коледж» 134 6996 93.4 109.1 23/47 85 Коледж Луганської державної академії культури і мистецтв 135 7185 92 107.9 9/18 89 "Демино-Олександрівський ліцей Троїцької селищної ради Троїцького р-ну Луганської обл." 136 7196 91.9 107.6 9/28 82 Коломийчиська ЗОШ I-III ст. Сватівської райради Луганської обл. 137 7232 91.6 107.4 8/24 88 ОНЗ «Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Попаснянської райради Луганської обл.» 138 7490 89.3 104 24/66 77 Кризька ЗОШ I-III ст. Марківської районної державної адміністрації Луганської обл. 139 7507 89.2 104.2 17/47 77 Райгородська ЗОШ I-III ст. Новоайдарської райради Луганської обл. 140 7518 89.1 104.3 8/31 87 КЗ "Лисичанський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – ДНЗ "Барвінок" Лисичанської міськради Луганської обл." 141 7664 87.7 102 21/75 79 КЗ "Петропавлівська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. Станично-Луганського р-ну Луганської обл." 142 7713 87.1 101.5 24/60 82 Золотівська багатопрофільна гімназія Попаснянської райради Луганської обл. 143 7726 86.9 101.2 20/72 79 Лозно-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лозно-Олександрівської селищної ради Луганської обл. 144 7896 85 99.6 11/29 76 Мирненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лозно-Олександрівської селищної ради Луганської обл. 145 7948 84.4 99 7/19 84 Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 146 8003 83.5 97.9 12/28 79 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сватівський професійний аграрний ліцей» 147 8055 83 97.4 38/19 84 Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 148 8075 82.8 93.1 159/301 78 Попаснянська ЗОШ І-ІІІ ст. №21 Попаснянської райради Луганської обл. 149 8233 80.6 93.7 22/82 74 Білокуракинська ЗОШ I-III ст. №2 Білокуракинської селищної ради Луганської обл. 150 8236 80.6 94 14/54 76 Первомайський індустріально-педагогічний коледж 151 8239 80.6 94.4 11/30 77 НВК «Новоастраханська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» Кремінської райради Луганської обл. 152 8303 79.6 93.3 8/28 79 Коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 153 8327 79.3 91.4 49/139 76 ОНЗ «Білогорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Попаснянської райради Луганської обл.» 154 8337 79.2 92.9 5/19 74 НВК "Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ" Сватівської райради Луганської обл. 155 8339 79.2 92.9 5/16 75 Відокремлений підрозділ «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» (Старобільське відділення) 156 8361 78.9 92 52/53 79 Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту 157 8430 77.8 91.1 71/30 77 Білокуракинський професійний аграрний ліцей 158 8496 76.6 89.6 28/39 77 НВК Смолянинівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Новоайдарської райради Луганської обл. 159 8508 76.4 89.6 5/20 75 Лисичанський промислово-технологічний коледж 160 8566 74.9 87.7 20/38 74 Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Лисичанської міськради Луганської обл. 161 8610 74.1 86.1 20/74 69 Вище професійне училище № 94 162 8651 73.2 85.8 60/22 73 Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський коледж Луганського національного аграрного університету» 163 8661 73 85.5 65/30 73 КЗ "Луганський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту" 164 8666 72.9 84.2 31/120 69 Старобільський професійний ліцей 165 8703 72.3 84.8 53/18 67 Новопсковський професійний аграрний ліцей Луганської обл. 166 8770 70 81.7 30/55 73 Рубіжанська ЗОШ I-III ст. №3 Рубіжанської міськради Луганської обл. 167 8810 68.8 79.4 36/120 66 Золотівський професійний ліцей 168 8931 64.3 75.1 60/42 67 Марківський професійний аграрний ліцей 169 8935 64.1 74.9 45/43 65 Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей 170 8948 63.7 74.5 55/33 67 Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний ліцей» 171 8949 63.7 74.5 24/37 62 Державний навчальний заклад «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей» 172 9015 60.1 70.3 37/41 59 Сєвєродонецька обласна санаторна школа 173 9052 57.6 67.5 8/27 59 Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей 174 9073 56.2 65.6 24/45 60 Відокремлений підрозділ "Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" (Рубіжанське відділення) 175 9078 55.8 65.2 51/41 54 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Привільський професійний ліцей" 176 9093 54.3 63.3 125/61 54 Кремінська обласна санаторна школа 177 9163 33.2 38.9 5/20 35





Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2020 року, оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.