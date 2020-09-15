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Данилов грозится переписывать всех пользующихся Вконтакте украинцев

Сегодня, 14:16 citynews.net.ua | Напечатать

Украинцев, которые несмотря на санкционный запрет, продолжают пользоваться российской сетью «ВКонтакте», будут брать на учет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он сообщил, что работы по блокированию мобильного приложения социальной сети, которое стало доступным в Украине, ведется.

«Мы сегодня занимаемся этими вопросами — специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси, мы не успеваем за ними отслеживать… В Украине есть институты, которые за это непосредственно отвечают — сейчас они находятся в работе. Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», — сказал Данилов.

Вместе с тем он отметил на ответственности пользователей.

«Но я бы хотел обратить внимание на другую вещь — на пользователей, которые используют: этот ресурс („ВКонтакте“ — ред.) запрещен. Должна быть их ответственность, зачем-то они это делают и для чего-то они это делают… Сейчас та система, которая начинает работать — мы будем иметь понимание и все эти пользователи будут на учете. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенный хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — объяснил Данилов.


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