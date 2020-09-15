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В Луганской области таможенники организовали схему вымогательства на 5 млн гривень

Сегодня, 11:37 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ разоблачила руководство Восточной таможни на организации коррупционной схемы на более чем в пять миллионов гривень.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в результате комплекса негласных следственных действий правохранители получили данные для документации коррупционной схемы.

Следователи СБУ задокументировали доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорта.

Организовали схему вымогательства четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов.

Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5-ти миллионов гривень в год.

 

Правоохранители задержали ключевых участников сделки после получения одним из руководителей таможенного поста дежурной части неправомерной выгоды.

Продолжаются следственные действия, в том числе проводятся 6 обысков и допросы свидетелей.


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Восточная таможня в Луганской области вымогала ежегодно по 5 млн гривень от коммерсантов