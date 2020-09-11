Всемирный банк дает кредит на 65 млн долларов на ремонт дорог в Луганской области

Украина и Всемирный банк договорились о предоставлении кредита в 100 млн долларов на проекты в Луганской области. Часть этого займа (65 млн долларов или около 1,8 млрд гривень) Украина потратит на ремонт 183 километров дорог, ведущих к приграничным с Россией населенным пунктам Меловое, Демино-Александровка и Танюшевка.

Таким образом стоимость ремонта 1 километра дорог в Луганской области составит 10 млн гривень или 355 тысяч долларов США.

Срок предоставления займа - до 2025 года.

Как сообщает пресс-служба Автодора, переговоры о реализации нового проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» с Всемирным банком состоялись 22 сентября 2020, в них приняли участие представители Укравтодора, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, министерств финансов и юстиции и других центральных органов исполнительной власти Украины.

Достижение договоренностей с международными партнерами по обновлению еще 183 км поможет нам обновить дорожную сеть региона», - комментирует Александр Кубраков, Председатель Укравтодора.

Соглашение о займе будет подписано до конца 2020 года.

Согласно проекту 100 млн долларов распределят на компоненты: Укравтодор получит 65 млн, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - 35 млн.

Целью проекта является улучшение транспортного сообщения и поддержка обновления и модернизации сельскохозяйственного сектора на подконтрольных Правительству Украины территориях Луганской области. Средства будут инвестировать в местную инфраструктуру и экономику, что будет способствовать расширению экономических возможностей, объединению и инклюзии громад, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины.

Привлеченные средства в рамках компонента Укравтодора будет использовано на выполнение работ на автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Луганской области, общей протяженностью 183 км. А именно:

Н-26 Чугуев - Меловое;

Р-66 КПП «Демино-Александровка» - Сватово - Лисичанск - Луганск

Т-13-02 КПП «Танюшевка» - Старобельск - Бахмут.

Также для реализации проектов планируется привлечь дополнительное финансирование от Европейского инвестиционного банка. После проведения переговоров и подписания соглашения с ЕИБ на дорожные проекты Востока Украины будет дополнительно привлечено еще 100 млн евро кредитных средств.