В Донецкой области СБУ задержала собственного сотрудника за взятку в 30 тысяч долларов

В Краматорске Служба безопасности Украины задержала собственного сотрудника за вымогательство взятки в размере 30 тысяч долларов у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях требовал 30 тысяч долларов у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве. За эту сумму правоохранитель обещал изменить квалификацию состава правонарушения, а также содействать в заключении сделки о признании виновности и возвращение изъятого имущества.

Оперативники спецслужбы задержали следователя в собственной квартире, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители провели обыски по месту работы и жительства злоумышленника.