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В Луганской области партии начали активные замены в избирательных комиссиях

Вчера, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать

С 14 августа по 21 сентября в составе четырех районных территориальных избирательных комиссий (ТИК) в Луганской области произошло 60 замен, которые утверждены постановлениями ЦИК.

Как сообщают наблюдатели ОПОРЫ, наибольшее количество замен сделала партия «Европейская Солидарность» - 10, на втором месте «Слуга народа» - 9 замен, на третьем месте «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 7 заменами.

Наибольшее количество замен (21) сделали в Счастьенской районной ТИК. Следует подчеркнуть, что это район является одним из самых маленьких в Луганской области (население - 81,2 тыс. человек).

«Блок Дмитрия Голубова», «Либертарианская партия 5.10», «Слуга народа» заменили по 3 человека; «Україна відома», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Общество и закон», «Европейская Солидарность» и «За будущее» - по 2 человека; «Крестьянская партия», «Молодежь к власти» - 1 человек.

На втором месте по количеству замен находится Старобельская районная ТИК - 15. Количество жителей в Старобельском районе составляет 129,2 тыс. «Европейская Солидарность» заменила 4 человека; «Оппозиционная платформа - За Жизнь» и «Слуга народа» - 3; Всеукраинское объединение «Батькивщина», партия «Наши» - 1, «Блок Дмитрия Голубова» - 1, «Пиратская партия Украины», «Единая страна» совершили по одной замене.

Третье место по количеству замен занимает Северодонецкий район - 13. Он самый большой по численности населения - 375,8 тыс. Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Солидарность женщин Украины» в Северодонецком районной ТИК заменили по 3 человека; «За будущее» - 2; «Студенческая партия Украины», «Совесть Украины», «Слуга народа», «Либертарианская партия 5.10», «Европейская Солидарность» - по 1 представителю.

Сватовская районная ТИК на четвертом месте по количеству замен - 11 человек. Численность населения в этом районе - 80,9 тыс. Так, «Европейская Солидарность» заменила 4 человек, «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За Жизнь» и «Крестьянская партия Украины» - 2; «Общество и закон» - 1.

Всего на территории Луганской области постановлением Центральной избирательной комиссии от 10 августа 2020 № 172 образованы 4 районные ТИК: Старобельская, Счастьенская, Северодонецкя и Сватовская районный территориальные избирательные комиссии.


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