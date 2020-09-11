В Северодонецке ЦНАП восстановил услугу по вклеиванию фото в паспорт при достижении 25-и 45-летнего возраста.

Центр предоставления административных услуг в Северодонецке восстановил предоставление государственной услуги «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста».

Проконсультироваться о получении услуги можно по телефонам: (06452) 4-43-37 и 095-368-40-06.

Почтовый адрес ЦНАП в Северодонецке:

93404, Луганская обл., Г.Северодонецк, бульвар Дружбы Народов, тридцать второй

электронный адрес: ispolkom@sed-rada.gov.ua, cnap@sed-rada.gov.ua

График приема ЦНАП в Северодонецке: