В Северодонецке ЦНАП восстановил услугу по вклеиванию фото в паспортВчера, 12:25
В Северодонецке ЦНАП восстановил услугу по вклеиванию фото в паспорт при достижении 25-и 45-летнего возраста.
Центр предоставления административных услуг в Северодонецке восстановил предоставление государственной услуги «Вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста».
Проконсультироваться о получении услуги можно по телефонам: (06452) 4-43-37 и 095-368-40-06.
Почтовый адрес ЦНАП в Северодонецке:
93404, Луганская обл., Г.Северодонецк, бульвар Дружбы Народов, тридцать второй
электронный адрес: ispolkom@sed-rada.gov.ua, cnap@sed-rada.gov.ua
График приема ЦНАП в Северодонецке:
- понедельник — с 8-30 до 15-30;
- Вторник — с 8-30 до 15-30;
- Среда — с 8-30 до 15-30;
- Четверг — с 9-30 до 20-00;
- Пятница — с 8-00 до 15-00