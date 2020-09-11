В Станично-Луганском районе на пожаре погиб человек. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о возгорании жилого дома в селе Передельское Станично-Луганского района поступила 22 сентября в 21:39 в Службу спасения «101».

Прибыв на место происшествия, спасатели 59-го Государственного пожарно-спасательного поста установили, что на частном дворе огнем охвачена крыша жилого дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения.

За 23 сентября, спасатели 6 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 17,1 га и 15 раз - на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 3,6 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.

Наиболее от пожаров пострадали Новоайдарский, Троицкий и Попаснянский районы.