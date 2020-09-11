Рубежанские активисты: Экс-мэр Хортив опасен для горожан

Бывший мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив представляет опасность для жителей города - об этом заявляют члены местного общественного совета по борьбе с коррупцией (РОСБК).

По их словам, Хортив – типичный «политический приспособленец», поскольку за короткий срок успел поменять несколько партий. Сначала – Блок Юлии Тимошенко, затем – Партия Регионов, «Опозиционный блок», от которого он стал мэром Рубежного. Как только рейтинг «Батькивщины» в городе вырос, он снова примкнул к бывшим соратникам. Позже Хортив активно демонстрировал симпатии к Петру Порошенко. А в последнее время заявлял о поддержке Владимира Зеленского.

Сейчас он идет в мэры Рубежного от очередной политической силы - партии «Наш Край». Однако и он сам, и его команда, по мнению активистов – коррупционеры, которые с помощью махинаций с местным «теплокоммунэнерго» ограбили городской бюджет в 2016-2019 годах.

Так, в декабре 2017 года в Рубежном была принята программа по децентрализации отопления, которую команда Хортива провалила. Более того, активисты отмечают, что во время его правления со счета «Рубежноетеплокоммунэнерго» исчезли 625 тысяч гривен, за что директор предприятия Симоненко был снят с работы. А бывший руководитель «Муниципального сервиса» Подхватилин к началу зимы 2018 года не мог назвать ни объема выполненных работ, ни сроков их завершения. Только сообщил, что деньги на счету кончились.

В результате этих махинаций замерзающие в своих квартирах жители Рубежного вышли на акцию протеста против "холодомора". Тем не менее, Хортив продолжает снимать видеоролики о своих достижениях. В частности, он записал себе в актив ремонт дорог и реконструкцию парка, хотя на самом деле выделения денег в областной бюджет для этого добились депутаты от ОПЗЖ.

Между тем средства эти были освоены не на построение парка, а в карманы местных подрядчиков плотно сидящих на бьджетных заказах. В частности, людей из команды бывшего заммэра Геннадия Головненко: генерального подрядчика Ростислава Пихельсона и главы общества «Оргмин» Артема Чередниченко, кандидатуру которого Хортив пролоббировал в депутаты горсовета.

С 2016 по сентябрь 2019 года, когда Хортива сместили с должности, службы горсовета заключили с фирмой Чередниченко 106 договоров на подрядные ремонтно-строительные работы, заплатив за них из бюджета почти 11 млн. грн. Из них в половине случаев (52) договора прошли без тендеров и отчетов о закупках – более, чем на 5 млн. грн.