Российские террористы обстреляли ВСУ в районе Попасной из гранатомета

23 сентября на участках разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4» было подавлено.

В Луганской области режим прекращения огня российские террористы нарушили вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону позиций ВСУ из автоматического станкового гранатомета. По мнению штабных военных, огневая провокация противника не представляла угрозы, поэтому ВСУ оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Военные оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных Сил ликвидированы очаги возгорания сухой травы.