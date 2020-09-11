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Российские террористы обстреляли ВСУ в районе Попасной из гранатомета

Вчера, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

23 сентября на участках разграничения с оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

На Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4» было подавлено.

В Луганской области режим прекращения огня российские террористы нарушили вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону позиций ВСУ из автоматического станкового гранатомета. По мнению штабных военных, огневая провокация противника не представляла угрозы, поэтому ВСУ оружие в ответ не применяли.
Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

Недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Военные оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В районе населенного пункта Новозвановка военнослужащими Вооруженных Сил ликвидированы очаги возгорания сухой травы. 


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