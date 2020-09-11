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В Луганской области 27 новых случаев COVID-19

Вчера, 09:35 citynews.net.ua | Напечатать

За прошедшие сутки, 23 сентября, в Луганской области выявлено 27 новых случаев COVID-19. Лидерами по заболеваемости остаются Северодонецк и Лисичанск.

В Украине выявлено 3372 новых заболевших коронавирусом, 52 больных умерли, 1788 - выздоровели.

Лидерами по росту заболеваемости среди областей Украины стал Киев, где выявлено 330 новых случаев коронавируса и 3 человека умерли.

Также увеличилось количество заболевших COVID-19 в Днепропетровской области - 298 новых случаев, Харьковской - 285 новых больных, 1 человек умер, Тернопольской - 265 новых случаев, 3 летальных.

В Донецкой области зафиксирован резкий рост заболеваемости - 133 новых заболевших.


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