В Луганской области обнаружили тайник с артиллерийскими снарядами

В рамках противодействия незаконному обороту оружия и средств поражения сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Старобельском районе Луганской области тайник с артиллерийскими снарядами.

Как сообщает пресс-служба СБУ, тайник был обустроена на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов. По оперативной информации, снаряды были незаконно вывезены с мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году, после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа.

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм с общим весом тротила 136 килограммов. По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам.

Изъятые снаряды обезврежены.

Мероприятия по выявлению тайника и обезвреживания военных средств поражения проводились совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.