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Донецкие террористы не пускают к себе жителей Луганска из-за эпидемии COVID-19

Вчера, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в соседней «ЛНР» планы по открытию «границ» с ней были пересмотрены.  Об этом сообщает Остров.

По словам Пушилина, ранее уже были прописаны условия, механизмы перемещения жителей «республик» между собой. «Но потом ситуация начала меняться. К сожалению, мы видим, что несколько школ с начала недели на территории Луганской народной республики закрылись. В целом ситуация в мире обостряется, мы видим, что и у нас есть определенные тревожные звоночки», — сказал главарь «ДНР».

Он также сказал, что ради соблюдения безопасности людей вопрос открытия «границ» с «ЛНР» больше не обсуждается.

«В первую очередь нас волнует безопасность наших граждан. Поэтому мы пока приостановили данное обсуждение, и пока нам нужно сократить количество контактов между республиками», — сказал Пушилин, добавив, что ситуации на «границе» с РФ заперт не коснется.

«Естественно, это не касается России, мы даже не обсуждаем этот вопрос, потому что работа наших предприятий, перемещение и взаимодействие с Российской Федерацией для нас являются жизненно важными. Все остальные ограничения пока будут существовать», — сообщил Пушилин.


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Когда откроют границу между ЛНР и ДНР неизвестно - оккупанты не пропускают граждан из-за эпидемии