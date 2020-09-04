Донецкие террористы не пускают к себе жителей Луганска из-за эпидемии COVID-19

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в соседней «ЛНР» планы по открытию «границ» с ней были пересмотрены. Об этом сообщает Остров .

По словам Пушилина, ранее уже были прописаны условия, механизмы перемещения жителей «республик» между собой. «Но потом ситуация начала меняться. К сожалению, мы видим, что несколько школ с начала недели на территории Луганской народной республики закрылись. В целом ситуация в мире обостряется, мы видим, что и у нас есть определенные тревожные звоночки», — сказал главарь «ДНР».

Он также сказал, что ради соблюдения безопасности людей вопрос открытия «границ» с «ЛНР» больше не обсуждается.

«В первую очередь нас волнует безопасность наших граждан. Поэтому мы пока приостановили данное обсуждение, и пока нам нужно сократить количество контактов между республиками», — сказал Пушилин, добавив, что ситуации на «границе» с РФ заперт не коснется.

«Естественно, это не касается России, мы даже не обсуждаем этот вопрос, потому что работа наших предприятий, перемещение и взаимодействие с Российской Федерацией для нас являются жизненно важными. Все остальные ограничения пока будут существовать», — сообщил Пушилин.