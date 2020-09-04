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На Донбассе за полгода пострадало 107 гражданских лиц, 18 из них погибли

Вчера, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

В пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра представили новый доклад Организации Объединенных Наций, освещающая влияние пандемии COVID-19 и мер реагирования на нее на права человека в Украине. В частности проявления неравенства и проблемы в сфере прав человека, существовавших ранее, еще более обострились во время пандемии. В докладе представлены результаты шестимесячного мониторинга в период с 16 февраля по 31 июля 2020 года.

«В ходе пандемии наша миссия зафиксировала 107 пострадавших гражданских лиц в результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях. 18 человек были убиты (десять мужчин, семь женщин и один мальчик), 89 раненых (49 мужчин, 30 женщин, шесть девочек и четверо мальчиков). Это на 10% больше чем в прошлом году в аналогичный период», - рассказала Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине во время пресс-брифинга в пресс-центре Украинского кризисного медиа-центра.

С 1 августа не было зафиксировано ни одного случая гибели или ранения гражданских лиц или повреждения гражданской инфраструктуры в результате активных боевых действий. «Мы призываем стороны конфликта соблюдать прекращение огня на бессрочной основе и полностью соблюдать режим прекращения огня на бессрочной основе, а также полностью соблюдать международного гуманитарного права», - добавила она.

По словам госпожи Богнер, в некоторых областях начали требовать от пенсионеров-внутренне перемещенных лиц проходить идентификацию, несмотря на продолжение пандемии и срока действия соответствующих документов.

Также, зафиксированы своевольные задержания, пытки и жестокое обращение. Это остается системной проблемой на территории, контролируемой самопровозглашёнными «республиками» и Россией, так и на территории, контролируемой правительством Украины. Кроме того, к местам содержания под стражей в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей отсутствует беспрепятственный доступ.

«Мы рекомендуем обеспечить эффективное документирование и расследование на оккупированных территориях в соответствии с Стамбульским протоколом, а также уголовное преследование вероятных правонарушителей», - отметила Богнер.

Возросло количество нападений на мирные собрания, политических активистов и офисы политических партий в контексте приближения к местным выборам в октябре 2020 года.

Согласно докладу нет свободы мирного собрания на территории, контролируемой российскими террористами. Протесты шахтеров против задержки выплаты заработной платы в оккупированных городах Луганской области, по сообщениям, привели к серии арестов их участников.


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