В Луганской области 47 новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки 22 сентября в Украине выявлено 3497 новых случаев COVID-19, 63 человека умерли, 1769 выздоровели от коронавируса.

В Луганской области, по данным СНБО Украины, выявлено 47 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество заболевших в день за все время эпидемии.

Также в Украине госпитализировано самое большое количество заболевших за время эпидемии - 711 человек.

Наибольшее количество заболевших про Украине:

Харьковская область - 403 новых случая (Харьков - 322) и 7 летальных.

Тернопольская область - 337 новых случаев и 5 летальных.

Киев - 307 новых случаев, 5 летальных.

Одесская область - 287 новых случаев (Одесса - 107), 2 летальных.

Львовская область - 252 новых случая, 5 летальных.

За все время пандемии в Украине было выявлено 184 734 случаев заражением коронавирусом, 3705 пациентов умерли от осложнений, 81 670 больных выздоровели.