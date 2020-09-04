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В Луганской области 47 новых случаев COVID-19 за сутки

Вчера, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

За сутки 22 сентября в Украине выявлено 3497 новых случаев COVID-19, 63 человека умерли, 1769 выздоровели от коронавируса.

В Луганской области, по данным СНБО Украины, выявлено 47 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество заболевших в день за все время эпидемии.

Также в Украине госпитализировано самое большое количество заболевших за время эпидемии - 711 человек.

Наибольшее количество заболевших про Украине:

  • Харьковская область - 403 новых случая (Харьков - 322) и 7 летальных.
  • Тернопольская область - 337 новых случаев и 5 летальных.
  • Киев - 307 новых случаев, 5 летальных.
  • Одесская область - 287 новых случаев (Одесса - 107), 2 летальных.
  • Львовская область - 252 новых случая, 5 летальных.

За все время пандемии в Украине было выявлено 184 734 случаев заражением коронавирусом, 3705 пациентов умерли от осложнений, 81 670 больных выздоровели.


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В Луганской области 47 новых случаев COVID-19 за 22 сентября