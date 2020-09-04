В Луганской области возмещение НДС снизилось в 2 раза за год

На расчетные счета в банке плательщикам Луганской области возвращено более 59 млн грн НДС, заявленного к бюджетному возмещению.

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 8 месяцев 2020 налогоплательщики Луганщины подали 80 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 88,8 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 88 заявлений на общую сумму 122,7 млн гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за 8 месяцев текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке на 14,9 млн гривень.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 59,5 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.