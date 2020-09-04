» » В Луганской области возмещение НДС снизилось в 2 раза за год

В Луганской области возмещение НДС снизилось в 2 раза за год

Вчера, 09:55 citynews.net.ua | Напечатать

На расчетные счета в банке плательщикам Луганской области возвращено более 59 млн грн НДС, заявленного к бюджетному возмещению.

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 8 месяцев 2020 налогоплательщики Луганщины подали 80 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 88,8 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 88 заявлений на общую сумму 122,7 млн гривень.
По результатам проверок поданных заявлений за 8 месяцев текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке на 14,9 млн гривень.
На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 59,5 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:32

В Луганской области обнаружили тайник с артиллерийскими снарядами

Вчера, 12:59

Донецкие террористы не пускают к себе жителей Луганска из-за эпидемии COVID-19

Вчера, 10:50

На Донбассе за полгода пострадало 107 гражданских лиц, 18 из них погибли

Вчера, 10:06

В Луганской области 47 новых случаев COVID-19 за сутки

Вчера, 09:55

В Луганской области возмещение НДС снизилось в 2 раза за год

22-09-2020, 17:29

В Луганской области за день обнаружено 4 нарушения предвыборной кампании

22-09-2020, 15:22

Чешский суд приговорил белоруса к 4,5 годам тюрьмы за помощь российским террористам в Донецке

22-09-2020, 15:16

Россиянка пыталась въехать в Украину из Крыма по чужому паспорту

22-09-2020, 12:42

В Украине арестовали имущество директора Лутугинского завода прокатных валков

22-09-2020, 10:42

В ГБР назначили нового временного директора

22-09-2020, 10:10

Российские террористы продолжают нарушать перемирие и минировать позиции ВСУ

22-09-2020, 09:47

В Украине за сутки выявлено 2884 новых случая COVID-19. В Луганской области - 8

Новости Украины:

22-09-2020, 18:40

В Киеве убийцу собаки приговорили к 1 году ограничения свободы с испытательным сроком

22-09-2020, 17:22

В Киевской больнице двое больных COVID-19 покончили с собой

21-09-2020, 16:33

В Киеве эвакуируют Центральный вокзал - сообщили о бомбе в здании

21-09-2020, 11:16

В Одесской области задержали двух интернет-торговцев оружием

17-09-2020, 17:43

В Киеве взорвался ресторан на Андреевском спуске - фото, видео

15-09-2020, 10:46

В Одессе подожгли кабинет финдиректора компании Левада

15-09-2020, 09:06

Под Киевом произошла авария на магистральном газопроводе

14-09-2020, 13:28

В Киеве две школы перевели на дистанционный формат обучения из-за COVID-19

11-09-2020, 14:10

В Киеве усиливают карантинные ограничения: транспорт, хостелы и мероприятия

11-09-2020, 13:55

В Киеве на Оболони мужчину расстреляли из травматического оружия

9-09-2020, 12:15

В одесском порту Южный обнаружили груз кокаина на $17 млн

4-09-2020, 12:00

В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Луганской области возмещение НДС снизилось в 2 раза за год » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня