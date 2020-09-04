В Луганской области за день обнаружено 4 нарушения предвыборной кампании

Сегодня, 22 сентября, в Новоайдарский отдела полиции поступило сообщение о том, что по ул. Большой путь у дома 207 находится агитационный билборд одной из политических партий без выходных данных.

Также, в районе с. Новая Астрахань Кременского района полицейскими были остановлены два автомобиля, водители которых перевозили агитационные газеты одной из политических партий, документы на которые нуждаются в дополнительной проверке.

Данные факты зарегистрированы. Проводятся проверки по результатам которой будут приняты решения согласно действующему законодательству.

Также некоторые политические деятели сообщают о стротельстве детских площадок в Старобельске при поддержке их политсилы, что также является нарушением избирательного законодательства.

На 22 сентября с начала избирательного процесса полицией Луганской области зарегистрировано 29 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

По результатам проверок было открыто 2 уголовных производства по ст. 158 «Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей» и 160 «Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму» УК Украины, к которых присоединены 7 материалов по результатам проверок сообщений.

Составлено 3 административных протокола по ст. 212-13 КУоАП «Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, осуществила выпуск».