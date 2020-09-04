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Чешский суд приговорил белоруса к 4,5 годам тюрьмы за помощь российским террористам в Донецке

Вчера, 15:22 citynews.net.ua | Напечатать

Суд в Праге приговорил гражданина Беларуси Алексея Фадеева к 4,5 годам лишения свободы за помощь российским террористам в Донецкой области.

Как сообщает «Европейская правда», мужчина был осужден за участие в организованной преступной группе. Приговор также предусматривает депортацию из Чехии на четыре года.

«На основании представленных доказательств суд пришел к выводу, что подсудимый виновен, но не был удовлетворен юридической квалификацией и описанием действия в обвинительном заключении», — заявила в поддержку приговора председатель уголовной палаты Ленка Чихларжова.

Она указала, что Фадееву сначала было предъявлено обвинение в терроризме. «Не удалось доказать, что подсудимый был лицом, принимавшим активное участие в боевых действиях и стрелявшим в военнослужащих украинской армии», — отметила судья, добавив, что человек скорее всего занимал только вспомогательные позиции и не принимал участия в активных боях.

Согласно обвинительному заключению, Фадеев несколько раз выезжал в Украину в период с 2014 по 2016 год «с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины, стремятся отделиться от Украины и создать отдельное государственное образование — так называемую Донецкую народную республику (ДНР)».

Подсудимый заявлял, что не принимал активного участия в боевых действиях и ездил в Украину, чтобы «помочь людям защититься от украинских фашистов». Он признал, что занимался охраной позиций и патрулированием, но из оружия стрелял только во время учений.

Прокуратура требовала посадить его на 15 лет за терроризм.

Фадеев ранее сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Эшту, который тоже ранее был обвинен в терроризме за участие в боях против Украины на Донбассе, но в конце был осужден лишь условно за службу в «иностранных вооруженных силах» и лишен чешского военного звания.

По словам Фадеева, Эшту помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке. Эшту был вызван на нынешний суд в качестве свидетеля, но отказался свидетельствовать, потому что эти показания могли быть использованы и против него самого.


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