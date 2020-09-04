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Россиянка пыталась въехать в Украину из Крыма по чужому паспорту

Вчера, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники при осуществлении мер контроля на админгранице с Крымом обнаружили гражданку России, которая выдавала себя за украинку, пытаясь попасть на материковую часть Украины.

Как сообщили в пресс службе ГПСУ, вчера на контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" из оккупированного полуострова прибыла женщина. На проверку она предоставила паспорт гражданки Украины. Однако пограничники сразу установили, что документ ей не принадлежит. Военнослужащие также выяснили, что женщина на самом деле является гражданкой Российской федерации, ведь при себе она имела свой настоящий документ. На ТОТ АР Крым иностранка попала незаконно.

Пограничники изъяли у женщины паспортный документ гражданки Украины. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее ей проставлен запрет въезда на территорию Украины сроком на 3 года.


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