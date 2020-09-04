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В ГБР назначили нового временного директора

Вчера, 10:42 citynews.net.ua | Напечатать

Новым и. о. директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, Алексей Сухачев в 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение». Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины.

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

В течение 2017–2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.
В течение 2019–2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

По результатам открытого конкурса в августе 2020 назначен на должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

17 марта Верховная Рада назначила и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора Украины. После этого, до момента назначения постоянного руководителя, обязанности директора должен был выполнять кто-то из заместителей. На тот момент это первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков и заместитель Александр Соколов. Последний и исполнял обязанности некоторое время. В то же время, Бабиков стал объектом внимания со стороны политиков и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, ведь раньше работал в адвокатской фирме, которая представляла интересе экс-президента Виктора Януковича.

21 сентября глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил, что руководство Государственного бюро расследований давит на НАЗК за того, что пытается устранить конфликт интересов у руководителей бюро Александра Соколова и экс-адвоката Януковича Александра Бабикова.

Ранее Бабиков работал в потенциальном конфликте интересов из-за того, что руководил подразделением, расследующим дела Майдана. А Соколов был уличен в начислении самому себе премий.


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В ГБР Украины назначили нового временного директора