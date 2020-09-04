Российские террористы продолжают нарушать перемирие и минировать позиции ВСУ

21 сентября российские террористы 2 раза нарушили режим перемирия и продолжают дистанционно минировать украинские позиции в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-центре ООС, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2 (отстреливаемая дистанционно противопехотная мина), зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировали на участке неподалеку Водяного.

По мнению штабных чиновников одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ВСУ огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного со стороны временно оккупированной Ужовки.