В Украине за сутки выявлено 2884 новых случая COVID-19. В Луганской области - 8

В Украине за 21 сентября выявлено 2884 новых случая COVID-19, 59 больных умерли, 1717 - выздоровели от коронавирусной болезни.

В Луганской области за сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших увеличилось до 768 человек.

По данным СНБО Украины, лидерами по количеству заболевших за сутки являются:

Харьковская область - 372 новых случая, 7 летальных;

Тернопольская область - 293 новых случая, 2 летальных;

Львовская область - 275 новых случаев, 1 летальный;

Киев - 270 новых случаев, 7 летальных + Киевская область - 140 новых случаев, 2 летальных;

Одесская область - 233 новых случая, 5 летальных;

За все время пандемии в Украине новым коронавирусом заболели 181 237 человек, из них 3642 человека умерли, а 79 901 - выздоровели.