На КПВВ «Станица Луганская» у гражданки Украины налоговая отобрала 17 тысяч долларов

Во время проверки личных вещей граждан, пересекающих линию разграничения в пешем порядке на КПВВ «Станица Луганская» выявлено двух гражданок Украины, которые пытались переместить денежные средства в сумме более 130 тыс. гривень и 17 тыс. долларов США с территории Украины на временно неподконтрольную территорию Луганской области.

По мнению налоговиков, перемещение через КПВВ с оккупированными территориями Луганской области собственных средств в крупных размерах нарушает требования п. 2 Приказа №52 от 14.07.2020 «Об утверждении Перечня и объемов (стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения и в/из гумунитарно-логистических центров товаров, а также товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам».

Относительно нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП, а денежные средства изъяты до соответствующего решения суда.