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Для переселенцев в Украине придумали электронную справку

Вчера, 15:36 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Внутренне перемещенные лица - это граждане Украины, которые в результате войны на Востоке или оккупации Крыма выехали со своего места постоянного проживания. Для того, чтобы получать государственные услуги, им нужно иметь с собой справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Ранее эта справка была бумажной. Теперь она доступна и в цифровом виде. Справка отражает фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о подтверждающих личность документах и фактическое место жительства.

«В Украине зарегистрировано около 1,5 миллионов вынужденных переселенцев. Уже в октябре в мобильном приложении ДІЙ появится цифровая Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Она будет отображаться вместе с другими цифровыми документами», - отметил вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во время онлайн-брифинга первый заместитель Министра Алексей Вискуб отметил, впоследствии на портале ДІЙ также появится услуга, позволяющая заказать данную справку онлайн.

Для чего нужна справка для внутренне перемещенных лиц в Украине:

  • Получение ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  • Доступ к назначению или восстановления внутренне перемещенным лицам выплаты пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот, пенсии.
  • Восстановление или обмен паспорта гражданина Украины, вклеивания фотографии по месту фактического проживания.
  • Обеспечения права на образование, образовательные льготы.
  • Прекращение трудовых отношений и постановки на учет в центре занятости в упрощенном порядке.
  • Участие в жилищных программах.
  • Упрощенный порядок получения субсидии.
  • Реализация избирательного права.
  • Получение гуманитарной и благотворительной помощи.
  • Все финансовые операции в банках: открытие счета, кредиты, депозиты и тому подобное.

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