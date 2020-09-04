Для переселенцев в Украине придумали электронную справку

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Внутренне перемещенные лица - это граждане Украины, которые в результате войны на Востоке или оккупации Крыма выехали со своего места постоянного проживания. Для того, чтобы получать государственные услуги, им нужно иметь с собой справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Ранее эта справка была бумажной. Теперь она доступна и в цифровом виде. Справка отражает фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о подтверждающих личность документах и фактическое место жительства.

«В Украине зарегистрировано около 1,5 миллионов вынужденных переселенцев. Уже в октябре в мобильном приложении ДІЙ появится цифровая Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Она будет отображаться вместе с другими цифровыми документами», - отметил вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во время онлайн-брифинга первый заместитель Министра Алексей Вискуб отметил, впоследствии на портале ДІЙ также появится услуга, позволяющая заказать данную справку онлайн.

Для чего нужна справка для внутренне перемещенных лиц в Украине: