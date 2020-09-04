Для переселенцев в Украине придумали электронную справку

Для переселенцев в Украине придумали электронную справкуВчера, 15:36
Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым вводится цифровая справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Внутренне перемещенные лица - это граждане Украины, которые в результате войны на Востоке или оккупации Крыма выехали со своего места постоянного проживания. Для того, чтобы получать государственные услуги, им нужно иметь с собой справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
Ранее эта справка была бумажной. Теперь она доступна и в цифровом виде. Справка отражает фамилию, имя и отчество ее владельца, пол, информацию о подтверждающих личность документах и фактическое место жительства.
«В Украине зарегистрировано около 1,5 миллионов вынужденных переселенцев. Уже в октябре в мобильном приложении ДІЙ появится цифровая Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Она будет отображаться вместе с другими цифровыми документами», - отметил вицепремьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Во время онлайн-брифинга первый заместитель Министра Алексей Вискуб отметил, впоследствии на портале ДІЙ также появится услуга, позволяющая заказать данную справку онлайн.
Для чего нужна справка для внутренне перемещенных лиц в Украине:
- Получение ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Доступ к назначению или восстановления внутренне перемещенным лицам выплаты пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот, пенсии.
- Восстановление или обмен паспорта гражданина Украины, вклеивания фотографии по месту фактического проживания.
- Обеспечения права на образование, образовательные льготы.
- Прекращение трудовых отношений и постановки на учет в центре занятости в упрощенном порядке.
- Участие в жилищных программах.
- Упрощенный порядок получения субсидии.
- Реализация избирательного права.
- Получение гуманитарной и благотворительной помощи.
- Все финансовые операции в банках: открытие счета, кредиты, депозиты и тому подобное.