Председателя Харьковского окружного административного суда задержали при даче взятки

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ и САП разоблачила Председателя Харьковского окружного административного суда на передаче взятки.

По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления в административном деле по земельному вопросу. За принятие судьей «правильного» решения Председатель суда передала 3000 долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для выявления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда.