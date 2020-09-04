В Новоайдаре стоматолога будут судить за смерть пациентки

В Луганской области будут судить врача Новоайдарского районного территориального медицинского объединения, который подозревается в халатности из-за которой умерла пациентка.

В июле 2019-го на прием к врачу-стоматологу попала пациентка с зубной болью. При обращении женщины медработник провел ее обследование не в полном объеме и установил неправильный диагноз. Дальнейшая тактика лечения привела к развитию осложнений и ухудшению состояния здоровья. Больная не получила надлежащей медицинской помощи, из-за чего на четвертый день умерла, указали в прокуратуре.

Как сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры, в отношении врача Новоайдарского районного территориального медицинского объединения обвинительный акт направлен в суд.

Врача обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшего тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст.140 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительных работ сроком до 2 лет, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы на тот же срок.