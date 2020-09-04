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Места под предвыборную агитацию в Луганской области расположены с нарушениями законодательства - ОПОРА

Вчера, 14:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Рубежном Луганской области доски для объявлений для агитации размещены на остановках транспорта. А в пгт Новоайдар до настоящего времени не утвердили места для расположения средств предвыборной агитации на территории громады. Эти факты противоречат нормам Избирательного кодекса Украины. Об этом сообщают представители Гражданской сети ОПОРА.

Исполнительный комитет Рубежанского городского совета решением № 557 от 1 сентября 2020 утвердил места для размещения печатных и других агитационных материалов. 
При этом 10 из 15 мест для агитации находятся на автобусных остановках города Рубежное, что является нарушением избирательного законодательства. Согласно части 17 статьи 57 Избирательного Кодекса Украины запрещается размещение материалов предвыборной агитации в транспортных средствах общественного пользования и на их наружной поверхности, в том числе такси, размещение таких материалов в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, остановках общественного транспорта. За нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность по статье 212-14 КУоАП.

 

В пгт Новоайдар наблюдатели ОПОРЫ не смогли ознакомиться с решением поселкового совета о перечне мест для агитации на сайте Новоайдарской поселкового совета. Поселковый голова Игорь Шопин от комментариев ОПОРЕ отказался, лишь отметив, что надо подождать. При этом, согласно избирательному законодательству, места под размещение агитационных материалов должны быть определены не позднее 5 сентября 2020 года.

 

В городе Кременная соответствии с решением № 109 Исполнительного комитета Кременской городского совета от 1 сентября 2020 было установлено 9 мест для агитации:

  • переулок Дружбы (вечерний рынок, доска объявлений)
  • площадь Красная, 40 (доска объявлений напротив музыкальной школы);
  • ГП «Центральный рынок» (доска объявлений)
  • улица Победы, 7 (доска объявлений на автобусной остановке)
  • улица Титова (ООО «СТИЛЬ», доска объявлений)
  • улица Титова (районный суд, доска объявлений)
  • площадь Красная, 4 (ситилайт)
  • перекресток улицы Титова и проспекта Дружбы (ситилайт)
  • переулок Медовый, 2-Б (доска объявлений у клубного заведения).

Все места оборудованы должным образом и многие из них сейчас уже заняты политической рекламой.

«Согласно части 17 статьи 57 Избирательного кодекса Украины, запрещается размещение материалов предвыборной агитации в транспортных средствах общественного пользования и на их наружной поверхности, в том числе такси, размещение таких материалов в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, остановках общественного транспорта. Будем надеяться, что власти изменят перечень мест для агитации», - отмечает Алексей Кормилецкий, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Луганской области.


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