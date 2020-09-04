» » Под амнистию на Донбассе не попадут убийцы и предатели, которые совершили военные преступления - Резников

Под амнистию на Донбассе не попадут убийцы и предатели, которые совершили военные преступления - Резников

Вчера, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство Украины разрабатывает пакет законопроектов о переходном периоде, куда войдут также законы о переходном правосудии (амнистии). При этом, как заявил в эфире «Украина 24» заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, амнистия не будет всеобщей.

По его словам, под амнистию не попадут убийцы и предатели, которые совершили военные преступления и геноцид против человечества.

«Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и ко всем международным конвенциям», — сказал Резников.

Он добавил, что амнистия постоянно применяется в мире и ее не нужно бояться.

«Мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство затем применяет. Но конечно она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и так далее», — сообщил вице-премьер.

Напомним, ранее заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил о необходимости объявить всеобщую амнистию, без которой невозможно будет достичь мира на Донбассе.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:20

В оккупированной части Луганской области ужесточили карантин из-за неконтролируемой эпидемии COVID-19

Вчера, 15:36

Для переселенцев в Украине придумали электронную справку

Вчера, 15:03

Председателя Харьковского окружного административного суда задержали при даче взятки

Вчера, 14:18

В Новоайдаре стоматолога будут судить за смерть пациентки

Вчера, 14:04

Места под предвыборную агитацию в Луганской области расположены с нарушениями законодательства - ОПОРА

Вчера, 13:54

Под амнистию на Донбассе не попадут убийцы и предатели, которые совершили военные преступления - Резников

Вчера, 12:45

СБУ ликвидировала мощную российскую «ботоферму»

Вчера, 10:15

В Луганской области за выходные 14 раз тушили угрожающие домам пожары

Вчера, 09:14

В Луганской области сразу несколько городов и районов попали в «желтую» зону по карантинным ограничениям

Вчера, 09:07

Российские террористы обстреляли Новоалександровку

18-09-2020, 18:17

Гайдай придумал как спасти Попаснянский водоканал от отключения за долги - просто запретить отключать

18-09-2020, 15:41

В Украине планируют штрафовать грузоперевозчиков на 51 тыс гривень за превышение норм

Новости Украины:

Вчера, 16:33

В Киеве эвакуируют Центральный вокзал - сообщили о бомбе в здании

Вчера, 11:16

В Одесской области задержали двух интернет-торговцев оружием

17-09-2020, 17:43

В Киеве взорвался ресторан на Андреевском спуске - фото, видео

15-09-2020, 10:46

В Одессе подожгли кабинет финдиректора компании Левада

15-09-2020, 09:06

Под Киевом произошла авария на магистральном газопроводе

14-09-2020, 13:28

В Киеве две школы перевели на дистанционный формат обучения из-за COVID-19

11-09-2020, 14:10

В Киеве усиливают карантинные ограничения: транспорт, хостелы и мероприятия

11-09-2020, 13:55

В Киеве на Оболони мужчину расстреляли из травматического оружия

9-09-2020, 12:15

В одесском порту Южный обнаружили груз кокаина на $17 млн

4-09-2020, 12:00

В Киеве ГБР задержало полицейского с 40 граммами кокаина

4-09-2020, 11:55

В Киеве 106 домов получат 70% финансирования на энергомодернизацию

4-09-2020, 11:36

В Одессе заболевшим COVID-19 медикам выплатят одноразовую помощь

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

Под амнистию на Донбассе не попадут убийцы и предатели, которые совершили военные преступления - Резников » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня