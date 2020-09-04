СБУ ликвидировала мощную российскую «ботоферму»

Разоблачили ботоферму киберспецы Службы безопасности Украины. Накануне местных выборов «кураторы» из России распространяли с ее помощью призывы к разжиганию межэтнической розни и пропаганды сепаратизма.

Работы в интересах российских спецслужб организовали несколько граждан Украины и РФ.

«Офисы» ботофермы были в Киеве и Запорожье.

Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты. А уже через них распространяли фейковые новости о политической ситуации в Украине.



Во время обысков у злоумышленников была изъята спецтехника стоимостью более 1 млн гривень, в том числе более 22 000 SIM-карт различных операторов мобильной связи.