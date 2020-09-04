В Луганской области за выходные 14 раз тушили угрожающие домам пожары

20 сентября в Луганской области спасатели осуществили 6 выездов на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 18,6 га и 14 раз выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории в жилом секторе на площади 1,8 га, где существовала угроза жилым домам и хозяйственным постройкам.

Наиболее от пожаров пострадали Новоайдарский, Попаснянский и Белокуракинский районы.

Уважаемые граждане!

Главное управление ДСНС Украины в Луганской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.

НЕ выжигайте сухую траву, не разводите костер в лесу, не создавайте свалок на прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их. Напоминаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков, разжигания костров и применение открытого огня в лесных массивах запрещено действующим законодательством.