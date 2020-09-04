В Луганской области сразу несколько городов и районов попали в «желтую» зону по карантинным ограничениям

С полуночи 21 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, которое определяет жесткость карантина на территории районов областей и населенных пунктов.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 18 сентября, в Луганской области сразу несколько городов и районов попали в «желтую» зону — города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы.

В «красной» зоне по всей Украине находятся всего несколько городов и районов:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Зоны вступили в действие с полуночи понедельника и должны действовать 14 дней.