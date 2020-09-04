В Луганской области сразу несколько городов и районов попали в «желтую» зону по карантинным ограничениям

В Луганской области сразу несколько городов и районов попали в «желтую» зону по карантинным ограничениямВчера, 09:14
С полуночи 21 сентября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, которое определяет жесткость карантина на территории районов областей и населенных пунктов.
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 18 сентября, в Луганской области сразу несколько городов и районов попали в «желтую» зону — города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы.
В «красной» зоне по всей Украине находятся всего несколько городов и районов:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
Зоны вступили в действие с полуночи понедельника и должны действовать 14 дней.