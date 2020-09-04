Российские террористы обстреляли Новоалександровку

20 сентября на участках линии разграничения в Донецкой и Луганской областях задокументировано одно нарушение режима прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре ООС, огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия зафиксирована в пригороде Попасной — поселке Новоалександровка.

По мнению штабных чиновников выстрелы в сторону позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинским военным, поэтому оружие в ответ не применяли.

На всех участках линии разграничения наблюдалась тишина.

Уже сегодня, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей. Так, вблизи Марьинки враг совершил выстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Днем ранее, 19 сентября, в результате «неопасных» обстрелов в Донецкой области был ранен боец ВСУ.