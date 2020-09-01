Гайдай придумал как спасти Попаснянский водоканал от отключения за долги - просто запретить отключать

Попаснянский водоканал должен за электроэнергию 180 млн гривень. При этом большая часть долгов образовалась из-за практически бесплатной поставки воды на оккупированные территории Луганской области.

Неделю назад водоканал был отключен от электроэнергии, но продержалось отключение всего пару дней. В результате административных мер жители Попасной, а с ними и жители нескольких городов оккупированной части Луганской области, получили воду. Тем не менее это не решило проблему с неплатежами и угрозой отключения.

И вот сегодня Сергей Гайдай предложил премьер-министру меры по предотвращению обесточивания Попаснянского водоканала.

Соответствующее обращение председатель Луганской областной государственной администрации сделал во время заседания антикризисного энергетического штаба под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля сегодня, 18 сентября.

«Среди проблемных вопросов - угроза прекращения функционирования КП« Попаснянский районный водоканал». В связи с сокращением потребления питьевой воды временно оккупированными территориями, у предприятия возникает ежемесячный дефицит средств в размере 7 млн ​​гривен. Поэтому есть предложение внести изменения в постановление Правительства № 1209 от 27 декабря 2018 «Некоторые вопросы поставки электрической энергии защищенным потребителям и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины» в части неприменения на время проведения ООС отключения этого водопоставщика. Все документы мы уже предоставили», - подчеркнул глава Луганской Сергей Гайдай.

Теоретически найти причину странных цифр - потребление уменьшается, а долг растет, несложно. Но на самом деле российские террористы платят всего половину суммы за потребленную воду да и то, в основном тогда, когда международные организации дают им их. За счет украинских налогоплательщиков и потребителей власть спонсирует низкие коммунальные тарифы, которыми очень любят хвастаться боевики оккупировавшие часть Луганской области.

Запретить отключать воду - самое простое решение. Но оно не объясняет - а где взять 180 млн гривень на погашение долгов. И если можно списать долги неплательщикам, то какой смысл всем остальным оплачивать потребляемые услуги?