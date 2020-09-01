В Украине планируют штрафовать грузоперевозчиков на 51 тыс гривень за превышение норм

16 сентября народные депутаты приняли за основу проект закона о повышении ответственности для перевозчиков за превышение габаритно-весовых норм. Какие штрафы ждут перевозчиков за несоблюдение норм перевозки, в своем Facebook рассказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат Игорь Васильев.

По словам народного депутата, законопроектом вводится административная ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и видеосъемки.

«В том числе в автоматическом режиме, что практически сводит к нулю контакты между перевозчиками и сотрудниками различных контролирующих органов, а значит и уменьшается коррупционная составляющая», — пишет Васильев.

Перевозчиков, которые отказались от габаритно-весового контроля, ждет штраф в размере 51 тыс. грн.

Ответственность за нарушения, допущенные при заполнении грузоотправителем товарно-транспортной накладной или других предусмотренных законодательством документов на груз (внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза) наказывается штрафом в размере 34 тыс. грн.

«Также увеличиваем штраф за перегрузки транспорта более чем на 30% с 34 тыс. грн до 51 тыс. грн», — добавляет нардеп.

Сейчас документ готовится ко второму чтению. Его принятие обеспечит эффективную борьбу с главными разрушителями украинских дорог — «перегрузами».