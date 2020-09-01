Данилов предупредил попов об уголовной ответственности за российскую пропаганду

По мнению главы СНБО Украины Алексея Данилова, накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности

«Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных «конференций», «круглых столов», «международных форумов», «крестных ходов» и т.д., - отметил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020. - Цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого «русского мира», оправдания российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды».

«Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей», - отметил Секретарь СНБО Украины.

«Организаторам различных «мирных форумов» хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации», - подчеркнул А. Данилов.

От редакции: Предупредить то предупредил, но ни один «служитель» из, наример, Святогорской лавры, в которой был склад оружия и прятались террористы Гиркина, не понес наказания. Все на своих местах и молятся Путину.