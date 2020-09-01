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В Северодонецке глава избирательной комиссии от ОПЗЖ прогуливает работу

Вчера, 11:49 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 17 сентября, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от члена районной территориальной комиссии о том, что у него возник конфликт с председателем избирательной комиссии из-за его отсутствия на рабочем месте и отказа принимать документы у заявителя.

Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, проводится проверка по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Согласно данным ЦИК, возглавляет Северодонецкую избирательную комиссию Эдуард Севрюк от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».


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