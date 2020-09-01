В Северодонецке глава избирательной комиссии от ОПЗЖ прогуливает работу

В Северодонецке глава избирательной комиссии от ОПЗЖ прогуливает работуВчера, 11:49
Вчера, 17 сентября, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от члена районной территориальной комиссии о том, что у него возник конфликт с председателем избирательной комиссии из-за его отсутствия на рабочем месте и отказа принимать документы у заявителя.
Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, проводится проверка по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.
Согласно данным ЦИК, возглавляет Северодонецкую избирательную комиссию Эдуард Севрюк от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».