В Северодонецке глава избирательной комиссии от ОПЗЖ прогуливает работу

Вчера, 17 сентября, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение от члена районной территориальной комиссии о том, что у него возник конфликт с председателем избирательной комиссии из-за его отсутствия на рабочем месте и отказа принимать документы у заявителя.

Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, проводится проверка по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

Согласно данным ЦИК, возглавляет Северодонецкую избирательную комиссию Эдуард Севрюк от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».