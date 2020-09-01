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21-25 сентября в Луганской области возможны перебои с электроэнергией

Вчера, 11:32 citynews.net.ua | Напечатать

С 21 по 25 сентября проведут плановый ремонт воздушной линии электропередачи «ЛуТЕС - Лисичанская» - одной из двух линий, снабжающих Луганскую область электроэнергией.
С 21 по 25 сентября 2020 запланировано отключение для ремонта ВЛ 220 кВ «ЛуТЕС - Лисичанская» для выполнения плана годовых текущих работ для устранения дефектов на оборудовании ВЛ-220 кВ.
Как считают специалисты ООО «ЛЭО», при включенной в работу ПС 500 кВ «Кременская» обеспечивается необходимый уровень мощности для обеспечения нагрузки потребителей Луганской области в полном объеме.
Однако в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 500 кВ «Кременская» существует вероятность временного обесточивания северной части Луганской области при срабатывании делительной автоматики на транзитных связях 110 кВ.


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