21-25 сентября в Луганской области возможны перебои с электроэнергией

С 21 по 25 сентября проведут плановый ремонт воздушной линии электропередачи «ЛуТЕС - Лисичанская» - одной из двух линий, снабжающих Луганскую область электроэнергией.

С 21 по 25 сентября 2020 запланировано отключение для ремонта ВЛ 220 кВ «ЛуТЕС - Лисичанская» для выполнения плана годовых текущих работ для устранения дефектов на оборудовании ВЛ-220 кВ.

Как считают специалисты ООО «ЛЭО», при включенной в работу ПС 500 кВ «Кременская» обеспечивается необходимый уровень мощности для обеспечения нагрузки потребителей Луганской области в полном объеме.

Однако в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 500 кВ «Кременская» существует вероятность временного обесточивания северной части Луганской области при срабатывании делительной автоматики на транзитных связях 110 кВ.



