За участие в местных выборах в Луганской области заплатят от 1000 до 22 771 гривень

В Луганской области для участия в местных наибольшую сумму денежного залога оплатят депутатов в Старобельского районного совета - 22771 грн. Такие расчеты провели представители Гражданской сети ОПОРА .

Сумма денежного залога для участия в выборах зависит от количества избирателей в селе, поселке, городе, районе и области, а также минимальной заработной платы, которая в Украине составляет 5000 грн. Сумму залога определила Центральная избирательная комиссия постановлением ЦИК №246 от 10 сентября.

Гражданская сеть ОПОРА разработала калькулятор, с помощью которого можно рассчитать залог на местных выборах. В связи с повышением с 1 сентября размера минимальной заработной платы, вырос и избирательный залог.

В соответствии с Постановлением ВРУ «Об образовании и ликвидации районов» пока на подконтрольной территории Луганской области создано 4 района - Сватовский район, Северодонецкий район, Старобельский район, Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар).

Наибольший денежный залог заплатят партии за список депутатов в Старобельского районного совета, а именно 22 771 грн. Депутатам, которые хотят попасть в Сватовский райсовета придется заплатить 13814 грн, в Счастьенский районный совет - 13701 грн, в Северодонецкий районный совет - 10352 грн.

Для расчета денежного залога учитывается количество избирателей на территории соответствующего совета и размер минимальной заработной платы на начало избирательного процесса.

Так, в громадах с количеством избирателей в 10 000, кандидат в депутаты или организация партии, выдвинувшей кандидата в депутаты сельского, поселкового, городского совета в многомандатном избирательном округе, вносит денежный залог из расчета 20% минимальной заработной платы в месячном размере, установленном на день начала избирательного процесса. Учитывая размер минимальной заработной платы (5000 гривен), денежный залог составит 1000 гривен. Громад, где выборы будут проходить по мажоритарной системе, в Луганской области меньшинство - 7.

Для участия в выборах в 4 районных советов, а также в 9 громадах Луганской области, в которых количество избирателей превышает 10 000, денежный залог платить за единый избирательный список партии, независимо от того, сколько кандидатов в него будут включены. Это обусловлено избирательной системе пропорционального представительства, при которой кандидатов выдвигает только партия. Таким образом, для участия в избирательной гонке необходимо оплатить денежный залог в размере 4 минимальных заработных плат на каждые 90 000 избирателей.

В Рубежанскую территориальную громаду сумма залога составляет 10 352 грн, в Старобельске - 5813 грн, в Сватово - 4771 грн, в Кременской громаде - 4157 грн, в Новопсковской - 3908 грн, в Беловодске - 3866 грн, в Новоайдарской ТГ - 3407 грн, в Белокуракинской ТГ - 2826 грн, в Троицкой ТГ - 2679 грн, в Меловской ТГ - 2272 грн, в Белолуцкой ТГ, Краснореченской, Лозно-Александровской, Нижнедуванской, в Коломийчиськой, Чмиривськой и Шульгинськой громадах - по 1000 грн.

Размер денежного залога для кандидатов на должность сельских, поселковых и городских голов в Луганской области составляет 5000 гривень.