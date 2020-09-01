В Луганской области уже более 700 случаев COVID-19

За 17 сентября в Украине выявлено 3228 новых случая COVID-19, умерли от осложнений 68 больных, выздоровели 1573 человек.

В Луганской области выявлено 19 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в области с начала тестирования составляет 709 человек без учета оккупированных районов.

География новых случаев:

- г. Северодонецк 4 (с подозрительными клиническими проявлениями болезни)

- м. Лисичанск 1 (с подозрительными клиническими проявлениями болезни)

- Кременской район 2 (1 - контактировал с зарегистрированными случаями заболевания, 1 - с подозрительными клиническими проявлениями болезни)

- Беловодский район 3 (прибыли из ТОТ)

- Станично-Луганский район +1 (прибыли из ТОТ)

- Старобельский район 3 (2 - прибыли из ТОТ, 1 - самоизоляция)

- Попаснянский район 3 (контактировали с зарегистрированными случаями заболевания)

Активных больных, сегодня - 336 человека. Лечатся в стационарах - 68, амбулаторно - 268.

В Украине наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Харьковской области - 349 человек, в Одесской – 322, в Тернопольской – 311, в Киеве – у 291, во Львовской области – у 205.