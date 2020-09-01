Российские террористы обстреливали Водяное и Новогригорьевку

За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации очередной раз были нарушены мирные договоренности.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, одна провокация из стрелкового оружия зафиксирована у Новогригорьевки в Донецкой области.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений также зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника.

Российские террористы обстреляли из подствольных гранатометов украинских военных вблизи населенного пункта Водяное.

На остальных участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме.

Военнослужащие Объединенных сил в ответ на провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.