В Попасной район ВРЗ останется без воды 18 сентября

17 и и 18 сентября в Попасной часть города останется без воды из за аварии.

Как сообщили в Попаснянском водоканале, из-за аварийной ситуации на центральном трубопроводе между домом Мира 138 и подвальным помещением, будет отсутствовать водоснабжение вечером 17 сентября в доме.

Ремонтные работы на поврежденном водопроводе (замена трубы) планируются на утро 18 сентября, из-за чего будет отсутствовать подача воды на весь микрорайон ВРЗ.

Подача воды будет возобновлена после окончания ремонтных работ.