В Попасной район ВРЗ останется без воды 18 сентября

В Попасной район ВРЗ останется без воды 18 сентябряВчера, 18:07
17 и и 18 сентября в Попасной часть города останется без воды из за аварии.
Как сообщили в Попаснянском водоканале, из-за аварийной ситуации на центральном трубопроводе между домом Мира 138 и подвальным помещением, будет отсутствовать водоснабжение вечером 17 сентября в доме.
Ремонтные работы на поврежденном водопроводе (замена трубы) планируются на утро 18 сентября, из-за чего будет отсутствовать подача воды на весь микрорайон ВРЗ.
Подача воды будет возобновлена после окончания ремонтных работ.