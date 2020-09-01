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Зеленский решил оставить украинцев без «безвиза» и с коррупцией

Вчера, 16:49 citynews.net.ua | Напечатать

После отставки Назара Холодницкого пост главы антикоррупционной прокуратуры остается вакантным. При этом Зеленский и Ермак очень хотят видеть на этом посту ручного прокурора, который будет выполнять все желания Офиса Зеленского.

Сегодня депутаты ВР утвердили состав конкурсной комиссии по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры с учётом хотелок Зеленского и проигнорировав рекомендации западных партнёров. В итоге 239 нардепов проголосовали за то, чтоб безвиз и партнерство с ЕС были свернуты. 

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель прямо заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 млрд евро. А депутат от ЕРР Михаэль Галер пишет о том, что кандидатам от ОП явно не хватает честности и опыта антикоррупционной деятельности.

Чем это грозит каждому украинцу, размышляет Борислав Береза.

По его мнению в прессу намеренно слили информацию о том, что Ермак с Зеленским видят депутата от «Слуг» и главу комитета правовой политики Андрея Костина кандидатом и победителем на должность главы Специализированной Антикоррупционной Прокуратуры.

«Слив этот рассчитан не на вас, граждане Украины, а на наших западных партнёров и доноров.

Видимо на Банковой сидят такие дремучие идиоты, которые верят, что им удастся протолкнуть свою кандидатуру на эту должность и взять под контроль ещё и САП. Тут у них будет облом. 100%. Наши западные партнёры приняли эту информацию и с интересом хотят посмотреть на акробатические номера Зеленского и Ермака, которые те готовятся исполнить, чтоб затащить Костина в САП. Смешно. Потому что у ОП будет облом.
Объясняю в чем проблема. Во-первых, наши западные партнёры и доноры считают, что глава САП должен быть независим и компетентен. Это значит, что он не должен по щелчку пальцев выполнять хотелки известного комика, который плохо исполняет обязанности президента Украины, и его завхоза, а должен работать в рамках законодательства Украины и быть политически незаангажированным. Но если посмотреть на выходца из «слуг» Генпрокурора Венедиктову, то все становится понято. Поэтому никто не даст Зеленскому взять под контроль и заполитизировать САП.
Во-вторых, хотелки Зеленского и Ермака уткнуться в то, что Костин должен еще сдать экзамен на знание законодательства, тест на интеллект и пройти собеседование в комиссии, в которой будут представители наших западных партнёров и доноров. И тут протекция со стороны брата Ермака или Маши Фокиной не помогут.

Если же ОП попытается манипулировать, то будет публичное заявление о том, что наши партнёры не признают этот конкурс. И это будет громкий скандал с репутационными потерями не только для выходцев из Квартала-95, но и для всей Украины. А там и санкции против Украины прилетят. Так что и тут нет места для маневра у Зеленского.

Хотя может пойти по пути Януковича и забить на наших западных партнёров и доноров. Но тогда надо помнить, что у этого пути предсказуемый финал. В Ростове» - пишет Береза на своей странице в Фейсбук.


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