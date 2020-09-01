На местных выборах за Слугу народа готовы голосовать только 16%

За Слугу народа намерены проголосовать 16%, за ОПЗЖ — почти 12%, за Евросолидарность — 11%. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы Рейтинг.

Кроме того, 21% избирателей готов голосовать именно за местные партии и инициативы.

57% респондентов заявили, что обязательно примут участие в местных выборах. Сомневаются (50/50) — 19%, возможно примут участие — еще 9%. 15% опрошенных заявили, что вряд ли пойдут на голосование.

Наибольший рейтинг у группы локальных партий — за них готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

За СН готовы проголосовать 16%, за ОПЗЖ — 11,9%, за ЕС — 11,3%, за Батькивщину — 8,2%, За будущее — 5,8%, Радикальная партия Олега Ляшко — 4,7%. За все остальные политические силы готовы проголосовать меньше 4% избирателей.

Отмечается, что в сравнении с прошлым парламентским опросом рейтинг всех основных партий снизился. Так, если за СН на парламентских выборах были готовы проголосовать 26%, то на местных этот показатель составляет 16%. У ОПЗЖ рейтинг опустился с 17% до 12%, у ЕС — с 16% до 11%, Батькивщина — с 9% до 8%, Голос — с 4% до 2%.

Прирост наблюдается только у партий За будущее, УДАР Виталия Кличко, Пропозиция.