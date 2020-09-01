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СБУ выявила поставки запчастей из оккупированных районов Луганской области для ремонта российской военной авиации

Вчера, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили предприятие с временно оккупированной территории Луганской области, поставляющее продукцию военного назначения для нужд армии России.

При этом СБУ традиционно умалчивает о названии предприятия, но на оккупированной территории Луганской области есть всего 2 завода, продукция которых может использоваться в авиационной технике.

Судя по упоминанию санкций, в поставках продукции армии РФ мог уличен Первомайский механический завод, принадлежащий российскому холдинга Афина Паллада.

Также производством запчастей и ремонтом авиатехники на подконтрольной российским террористам территории Луганской области занимается Луганский авиаремонтный завод.

Оперативники и следователи СБУ установили, что одно из машиностроительных предприятий так называемой «ЛНР» организовало незаконные поставки продукции в адрес «фирмы-прокладки», зарегистрированной в Московской области.

На самом деле комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации. Такую схему структуры МО РФ использовали во избежание санкций. Задокументировано более тридцати экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно неконтролируемый участок российско-украинской границы.

При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации «ЛНР» и таможенные платежи органам страны-агрессора. Контрразведчики также установили, что руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове. Именно оттуда злоумышленники осуществляли удаленный контроль за производством и поставками продукции.

Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности. В рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.


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